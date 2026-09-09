El brent vuelve a superar los 100 dólares, su nivel más alto desde finales de julio

El mercado opera además con márgenes estrechos

El precio del barril de brent para entrega en noviembre superó este miércoles los 100 dólares por primera vez desde finales de julio, en una jornada marcada por la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán y por los temores a nuevas interrupciones del suministro en Oriente Medio.

A las 7.29 GMT, el crudo de referencia europeo cotizaba a 100,19 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, tras avanzar un 2,20%. Fue la cuarta sesión consecutiva al alza.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado durante la madrugada dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, además de una decena de embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, en represalia por ataques previos contra petroleros iraníes. El Comando Central del ejército estadounidense sostuvo, por su parte, haber destruido cinco embarcaciones que vincula al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, en respuesta a ataques contra un buque de guerra propio. Ninguna de las dos versiones ha sido verificada de forma independiente; otras coberturas describieron esas cinco embarcaciones como petroleros.

El repunte no responde únicamente al eje entre Washington y Teherán. A comienzos de semana, milicias hutíes atacaron instalaciones energéticas en Arabia Saudí, incluida la zona de Jazan, con más de 70 heridos y la suspensión de operaciones en algunos emplazamientos, según el ministerio saudí de Energía. En sentido contrario, Irán ha señalado que se encuentra próximo a un acuerdo con Omán para gestionar el tránsito de buques por Ormuz, una vía de desescalada que la semana pasada moderó los precios.

El nivel actual queda por debajo de los máximos alcanzados este año durante la fase más aguda del conflicto. En marzo el brent superó los 102 dólares y semanas después los futuros rebasaron los 109, con el brent dated por encima de 140 dólares, su mayor nivel desde 2008.

El mercado opera además con márgenes estrechos. La reserva estratégica estadounidense cayó por debajo de los 290 millones de barriles, su nivel más bajo desde 1982, después de que las principales economías recurrieran a sus existencias y de una liberación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía. Goldman Sachs elevó esta semana en cinco dólares sus previsiones para diciembre de 2026, hasta 85 dólares para el brent y 80 para el WTI, y advirtió que el barril podría superar los 120 dólares en 2027 si la producción del Golfo se mantiene cuatro millones de barriles diarios por debajo de los niveles previos a la guerra, un escenario que la entidad no considera central.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que los precios del crudo caerán de forma pronunciada.

Por el estrecho de Ormuz circulaba antes del conflicto en torno al 20% del petróleo mundial.