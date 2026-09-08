Seis de cada diez argentinos atribuyen a conveniencia política el giro de Milei sobre las Falklands

El reclamo de soberanía cuenta con apoyo mayoritario en la sociedad argentina, pero el llamado a la unidad formulado por Milei generó confianza en el 41 % de los consultados y desconfianza en el 56 %

El 61,1 % de los argentinos considera que el presidente Javier Milei adoptó su actual posición sobre las Falklands/Malvinas por conveniencia política, frente a un 24,7 % que lo atribuye a convicción, según una encuesta de la consultora Management & Fit realizada sobre mil casos con un margen de error del 3 %.

El sondeo se difundió después del mensaje que el mandatario dirigió a la nación el jueves, en el que afirmó que las islas “son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto” y anunció que agilizará las sanciones contra las empresas petroleras que operen en la zona sin autorización argentina. Nueve de cada diez encuestados sabían de esa intervención.

Los datos distinguen entre el respaldo a la posición y la credibilidad del giro. El reclamo de soberanía cuenta con apoyo mayoritario en la sociedad argentina, pero el llamado a la unidad formulado por Milei generó confianza en el 41 % de los consultados y desconfianza en el 56 %. Sobre el contenido del discurso, un 44,6 % consideró que anunció medidas concretas y un 44,2 % que se limitó a declaraciones generales, un empate dentro del margen de error.

La posición supone un cambio respecto de sus declaraciones previas. Milei se ha declarado en varias ocasiones admirador de Margaret Thatcher, primera ministra británica durante el conflicto de 1982, y había reconocido a los isleños el derecho a la autodeterminación, con el argumento de que Argentina debía lograr que prefirieran ser argentinos. Esa posibilidad quedó descartada en el mensaje del jueves.

La Oficina del Presidente difundió tras el discurso el resultado de una consulta abierta realizada por el diario Clarín en sus redes sociales, según la cual el 81,3 % de quienes respondieron apoyaba las medidas anunciadas. Ese tipo de consulta no constituye una muestra representativa y no es comparable con una encuesta probabilística.

El Gobierno prepara el borrador de una ley de defensa de la soberanía nacional que enviará al Congreso y los fundamentos del Consejo de Seguridad Nacional anunciado por el presidente. En el oficialismo estiman que a la oposición le resultará difícil rechazar normas que refuercen la defensa de intereses nacionales.

El asunto irrumpió en un momento adverso para la agenda económica del Gobierno, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027. El desempleo encabeza las preocupaciones de los argentinos con un 36 %, por delante de la corrupción y la inflación; la morosidad de las personas físicas alcanzó en junio el 17,5 % del crédito otorgado, y el 60 % de los consultados en otro sondeo espera que su situación personal empeore en los próximos meses. El peronismo prepara para el miércoles una sesión en la Cámara de Diputados sobre la continuidad de tratamientos para personas con discapacidad y medidas de alivio para hogares endeudados.

El Reino Unido administra el archipiélago desde 1833 y Argentina mantiene un reclamo de soberanía. En el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes se pronunció por conservar su condición de territorio británico de ultramar, con tres votos en contra. El discurso de Milei siguió a unas declaraciones de Donald Trump en las que afirmó que revisa “todas las posiciones” al ser preguntado por la soberanía de las islas, sin comprometer decisión alguna.