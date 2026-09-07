Una disputa portuaria en Montevideo bloquea una segunda naviera en la ruta a Buenos Aires

Puerto de Montevideo

La naviera uruguaya Colonia Express obtuvo a finales de julio la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para operar la línea fluvial de pasajeros y vehículos entre Montevideo y Buenos Aires, pero no puede iniciar el servicio porque el único pontón del puerto montevideano apto para el desembarco de automóviles pertenece a Buquebus, la empresa que hasta ahora presta ese trayecto en solitario.

Un pontón es la plataforma flotante que permite embarcar y desembarcar los vehículos que viajan en las bodegas de los buques. El del muelle Maciel fue construido por Buquebus tras obtener en 1996 la concesión de la terminal de pasajeros, y dejó de formar parte de la infraestructura pública en 2016, cuando la Administración Nacional de Puertos rescindió esa concesión. Colonia Express reclama que las autoridades establezcan su uso común; Buquebus se opone.

Fuentes de la Administración Nacional de Puertos indicaron al diario El País de Montevideo que se trata de un asunto “entre privados” y que el organismo no ha recibido documentación formal sobre la autorización. Precisaron que cualquier operación fluvial puede realizarse en los muelles públicos o acordarse entre privados, pero que el pontón no integra el muelle del organismo, por lo que la decisión sobre su uso corresponde a su propietaria. En el ministerio señalaron que el expediente se encuentra en plazo de vista y que hay recursos administrativos en trámite.

El director de Colonia Express, Sebastián Planas, anunció que la empresa acudirá a la justicia con una solicitud de medida cautelar de amparo dirigida tanto contra el ministerio como contra la administración portuaria. “El MTOP debe respondernos a nosotros y darnos una solución, pero por otro lado, es ANP el que debería intimar a Buquebus a que comparta el pontón o que se lo lleve”, declaró al portal El Observador. La compañía sostiene además que el estado del muelle Maciel no permite instalar una segunda plataforma y busca operar en la próxima temporada de verano.

El muelle, de 380 metros de longitud y cinco de calado, arrastra problemas de dragado y falta de mantenimiento que provocan períodos de inactividad. Existe una licitación en curso para su reconstrucción, con los pliegos aún en definición. En marzo, la Administración Nacional de Puertos declaró de interés una iniciativa privada presentada por Buquebus para reconstruir el muelle y modernizar la terminal, valorada entre 66 y 100 millones de dólares y con una concesión estimada en cincuenta años. Esa declaración otorga a la empresa preferencia en el proceso licitatorio.

Entre enero y julio, más de 500.000 pasajeros y 57.000 vehículos cruzaron el Río de la Plata por esta ruta. Buquebus, del empresario argentino Juan Carlos López Mena, registró 70.000 movimientos de embarque y desembarque más que en el mismo período del año anterior. Colonia Express opera desde 2007. La empresa no ha hecho declaraciones públicas sobre el uso del pontón.