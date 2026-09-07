De la Espriella cumple su primer mes con un giro completo respecto de la diplomacia de Petro

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, completó este lunes su primer mes en el cargo con una serie de decisiones de política exterior que revierten la orientación de su antecesor, Gustavo Petro, y estrechan el alineamiento con Estados Unidos e Israel.

La más significativa fue el reconocimiento, el 10 de agosto, de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981. La Resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró esa anexión nula y sin efecto jurídico internacional. Colombia se convirtió así en el segundo país del mundo en dar ese paso, tras Estados Unidos en 2019. La cancillería lo justificó por “la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio” y la importancia estratégica del territorio para la defensa israelí. Siria expresó su “rechazo categórico”. El canciller israelí, Gideon Sa'ar, que había asistido a la investidura en Cali, lo calificó de histórico y anunció que buscaría sumar a otros países. El Gobierno colombiano restableció además las relaciones diplomáticas con Israel, rotas bajo Petro, y reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

En el plano militar, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que Colombia había autorizado operaciones militares de su país en territorio colombiano. Ninguna autoridad colombiana se ha referido a esa autorización ni a sus términos. El jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, se reunió durante una visita reciente con el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y fijó como prioridades las operaciones en la frontera con Ecuador, la vigilancia del Pacífico y la rehabilitación de la flota aérea. De la Espriella se incorporó al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Donald Trump para coordinar la lucha antidrogas con gobiernos afines, y se reúne este martes con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El embajador designado por Trump en Bogotá afirmó por su parte que Colombia se retirará de la Nueva Ruta de la Seda, el programa chino de inversiones al que Petro se había comprometido a adherirse. La cancillería colombiana tampoco ha hecho anuncio oficial al respecto. China participa en proyectos como el metro de Bogotá.

Las relaciones con Venezuela, con la que Colombia comparte una frontera de más de 2.200 kilómetros, se canalizarán a través del Departamento de Estado estadounidense, según han señalado el presidente y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

La internacionalista Sandra Borda, de la Universidad de Los Andes, describió el arranque como “una especie de diplomacia preventiva para complacer” y advirtió de que “los alineamientos entusiastas son una pésima idea en un escenario internacional de incertidumbre”. El exdiplomático Eduardo Pizarro Leongómez consideró que el reconocimiento del Golán costará a Colombia apoyos en Naciones Unidas. De la Espriella prometió no salir del país durante su mandato, por lo que Restrepo encabezará la delegación en la próxima Asamblea General.