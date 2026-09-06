Lacalle Pou reclama elecciones en Venezuela y reabre el debate uruguayo sobre política exterior

El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou reclamó una transición democrática en Venezuela y cuestionó los términos del acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el Gobierno de Delcy Rodríguez, en un pronunciamiento que ha reactivado la discusión sobre la posición internacional de Uruguay.

“Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, escribió el viernes en la red social X el líder del Partido Nacional, que administra sus apariciones públicas desde que dejó el cargo en marzo de 2025.

El mensaje se produjo el mismo día en que el presidente Yamandú Orsi mantenía reuniones con dirigentes de la oposición antes de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Los senadores nacionalistas Martín Lema y Javier García respaldaron la posición. “Llena un espacio que Uruguay había dejado vacío en política internacional”, sostuvo García.

Desde el oficialismo, el senador Daniel Caggiani calificó las declaraciones de inoportunas. “Tardío e insuficiente sería”, afirmó, y recordó que la intervención estadounidense en Venezuela ocurrió el 3 de enero, hace ocho meses, sin que se haya convocado a elecciones. Sugirió además que el expresidente plantee sus posiciones directamente al mandatario en lugar de hacerlo públicamente.

El pronunciamiento sigue al acuerdo por el que el Gobierno interino venezolano concedió a la empresa North American Blue Energy Partners derechos de explotación durante cien años sobre diecisiete yacimientos con unos 65.000 millones de barriles de reservas, en sociedad con el Gobierno estadounidense. Trump afirmó esta semana que Venezuela “no está preparada” para celebrar comicios.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado también cuestionó el procedimiento. “Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular. Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión a gran escala”, señaló.

El Partido Colorado entregó a Orsi un documento en el que pide que Uruguay reafirme su compromiso con la democracia y las elecciones libres en la región “con independencia de las coyunturas y de las afinidades circunstanciales”, y que apoye la celebración de comicios en Venezuela cuanto antes. Según fuentes citadas por el diario El País de Montevideo, el asunto no se abordó en la reunión.

Venezuela ocupa un lugar particular en el debate político uruguayo. El país caribeño acogió a exiliados durante la dictadura uruguaya de 1973 a 1985 y rompió relaciones diplomáticas con Montevideo en julio de 1976, después de que la maestra Elena Quinteros fuera secuestrada por militares cuando intentaba asilarse en su embajada. Desde el ascenso de Hugo Chávez en 1998, los partidos tradicionales han cuestionado de forma recurrente la posición del Frente Amplio sobre el país caribeño, una discusión que se agudizó tras las elecciones venezolanas de 2024, en las que numerosos gobiernos denunciaron fraude.