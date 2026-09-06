Cinco muertos al rebasar la pista un carguero que operaba para Amazon en el aeropuerto de Miami

La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó los cinco fallecidos en una conferencia de prensa

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas este domingo cuando un avión de carga que operaba para Amazon rebasó la pista al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami, atravesó la valla perimetral y una carretera de servicio y colisionó con varios vehículos antes de incendiarse.

El aparato, un Boeing 767-300 de carga con 32 años de antigüedad, cubría el vuelo 7598 de la aerolínea 21 Air y procedía del aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico. Aterrizó alrededor de las 14:00 hora local en la pista 30, la diagonal orientada al noroeste, y no logró detenerse dentro de los límites del aeródromo, según la Administración Federal de Aviación.

La sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó los cinco fallecidos en una conferencia de prensa. La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, informó de cinco heridos, entre ellos los dos pilotos, sin precisar su estado. “Mi corazón está con sus familias”, declaró. Más de sesenta unidades del cuerpo de bomberos del condado se desplazaron al lugar para sofocar el incendio, que generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

El aeropuerto cerró todas sus pistas y calles de rodaje a partir de las 15:00 y ordenó la detención de las salidas, en pleno fin de semana del Día del Trabajo, uno de los de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos.

La aeronave era operada por 21 Air, una aerolínea de carga estadounidense independiente que prestaba el servicio por cuenta de Amazon Air. La compañía tecnológica no dispone de certificado de operador aéreo propio para estos vuelos y contrata a transportistas externos. Amazon confirmó que se trataba de un vuelo realizado en su nombre. Su red aérea opera alrededor de 250 vuelos diarios en unos 60 aeropuertos de cuatro continentes.

Los registros meteorológicos del aeródromo consignan tormenta eléctrica en el momento del aterrizaje, con vientos de 17 nudos y rachas de hasta 26, y formaciones de cumulonimbos a 2.000 pies. La investigación no ha comenzado y no se ha establecido ninguna relación con esas condiciones.

La Administración Federal de Aviación anunció que investigará el accidente. En Estados Unidos, las investigaciones de accidentes de aviación civil las dirige la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, cuya participación se da por descontada en sucesos de esta gravedad.

El antecedente más grave de la red de carga de Amazon se produjo en febrero de 2019, cuando un Boeing 767 operado por Atlas Air para la compañía se estrelló en una bahía del estado de Texas y murieron sus tres tripulantes. La investigación concluyó que el accidente se debió a un error de pilotaje.