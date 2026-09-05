Falklands comienza la temporada de cruceros con el Magellan Explorer

En tanto para el 9 de diciembre se espera la llegada de un gran crucero, Celebrity Equinox con 2.850 visitantes

A fin de mes las Islas Falkland estarán recibiendo el primer crucero de la temporada 2026/2027. Se trata del Magellan Explorer previsto que ingrese en la rada de Stanley el 29 de setiembre con unos 94 pasajeros a bordo.

En tanto para el 9 de diciembre se espera la llegada de un gran crucero, Celebrity Equinox con 2.850 visitantes. En los próximos días el Directorio de Turismo de las Islas anunció que proporcionará la lista de barcos que harán escala para esta temporada

El turismo es la segunda industria en importancia, y pilar en materia de servicios, de las Falklands por el movimiento de cruceros. Fueron unos 65.000 en la temporada 2025/26, además de los 4.800 que realizan una estadía de mayor tiempo atraídos por la serenidad de su naturaleza y paisajes fantásticos de las Islas.

Empero el viento es un ‘socio’ complicado para el crucerismo en las Islas, pues su intensidad obliga en temporadas a cancelar algunas visitas.

De todos modos la condición de segunda industria, si bien lo será en materia de capilaridad y de empleo, hacia fines de esta temporada puede que sea sobrepasado por el petróleo, y el desarrollo de la primera explotación comercial en aguas al norte de las Islas, y por la agricultura pues la lana (del medio millón de ovinos) ha dado un giro inesperado por la fuerte y creciente demanda mundial luego de varios años desastrosos.

En tanto las Falklands tienen su encanto y atracción propios en Argentina, Ushuaia en Tierra del Fuego, y Punta Arenas en Chile, generalmente completan el circuito para los visitantes que arriban del hemisferio norte huyendo del invierno.

En Ushuaia la temporada por lo visto arranca el 17 de setiembre con la visita del Veritas Australis y el 23 con el Magallanes Explorer. Según las autoridades del Turismo de Tierra del Fuego, en 2025/2026 se recibieron unos 135.000 visitantes, y hubo unas 495 escalas que se esperan repetir esta temporada.

Punta Arenas pos su parte recibirá el Ventus Australis el 12 de setiembre dando inicio a su temporada de cruceros. Según autoridades portuarias chilenas en la anterior temporada se recibieron 64.700 visitantes y se registraron 159 escalas de cruceros.