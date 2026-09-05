Falklands alerta a productores rurales a prepararse para recibir a El Niño

Photo: Pablo Porciuncula Brune/AFP

Las Islas Falkland se preparan para el fenómeno climático de El Niño, y están advirtiendo a los productores rurales de tener equipos para emergencias de incendios y/o riesgos para los animales, prontos y a mano.

La Directora de Servicios Veterinarios de las Islas, Dra. Zeo Fowler puso énfasis en estar prontos para una emergencia, “Si bien todos deseamos que nunca tengamos que apelar a ellos, es una buena idea tener planes de emergencia o saber dónde están y con buen acceso los equipos de combate al fuego”, sostuvo la veterinaria.

Es común en las Islas que a causa de relámpagos, en verano y con campos secanos, estallen y se propaguen incendios, que rápidamente pueden convertirse en verdaderas catástrofes por los suelos de turba, con su impacto mortal en la fauna autóctona, además de las pérdidas de haciendas, y falta de alimentos.

El mundo está por entrar en lo que se ha pronosticado es un fuerte efecto de El Niño, con fuertes cambios climáticos junto al alza de temperaturas y tendencias atmosféricas extremas.

“No solo tenemos el problema de las sequías, también siguiendo anuncios del Plan Nacional de Contingencia, se incluyeron emergencias a partir de enfermedades animales. No solo tenemos picos de gripe aviar que impactan nuestras colonias de aves marinas y sus nidos, sino también otras enfermedades como podría ser un pico de aftosa, que ahora difícilmente lo contemplamos, pero que de suceder puede tener consecuencias más que catastróficas, si es que no estamos preparados”.

La Dra. Fowler dijo que el Plan Nacional de Contingencia iba a ser elevado a consideración de la Comisión Asesora Agrícola y resaltó que los protocolos de bioseguridad son las líneas más efectivas de defensa contra las transmisiones de campo a campo, de establecimiento a establecimiento.

Por su parte Dani Baigorri especialista en bioseguridad sostuvo que, “las enfermedades ovinas pueden introducirse en un campo, una estancia, al trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo durante la temporada de esquila. La limpieza y desinfección de equipos de esquila, la higiene personal de quienes manipulan con animales, sus ropas, calzado, también resultan críticos”.

A su vez el Departamento de Agricultura de las Islas están advirtiendo a los productores rurales que mantengan sus rebaños y hatos lejos de las colonias densas de la fauna autóctona debido a recientes evidencias demostrando que la gripe aviar puede extenderse de aves libres a ganado ovino y bovino.

A los productores también se les pidió que mantengan un monitoreo de algunos síntomas como pueden ser una brusca caída en producción de leche, de fiebre, ejemplares aletargados o con problemas respiratorios. De ser estos los casos detectados, dejar de manipular los animales de inmediato y denunciarlo a las autoridades de Agricultura y/o Veterinarias. (Fuente PN)