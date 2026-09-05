Falklands: acuerdan política interina para las zafras de calamares

Ex-Co dijo estar de acuerdo con variar el número de embarcaciones, asegurándose que se trata de empresas que son propiedad de Isleños.

Los problemas surgidos con la escasa captura de calamares y la cancelación parcial y/o total de varias zafras ha llevado al gobierno de las Islas Falkland a rever y reformular ciertos beneficios (compensaciones) para los titulares de las licencias de pesca.

Así es que el pasado 25 de agosto el Consejo Ejecutivo, ExCo, de las Islas acordó remover algunos descuentos (denominados ‘leales’) a las tasas de las licencias de pesca para el calamar Illex, aplicables bajo un régimen interino, pero que las empresas pesqueras igualmente consideran, “corto de miras”

En dicha reunión se abordaron expedientes relativos a la pesquería del calamar Illex, los cuales no han tomado estado público, pero sobre los cuales el legislador MLA Jack Ford, en los sumarios elevados a la Asamblea Legislativa explicó que el actual contexto relativo al régimen vigente para el calamar Illex había expirado al finalizar la zafra de captura del 2026.

Por lo visto en 2019, y en principio, el ExCo de entonces acordó mudarse hacia un sistema de administración de derechos, empero MLA Ford, argumentó que “previo a que un sistema similar pueda ser implementado, una política significativa que exige mucho trabajo legislativo y de gobernanza permanece sin aplicarse”.

Por esta razón se dijo, que no resultaría viable introducir “un régimen robusto de acceso a largo plazo”, antes del 2030, de ahí la necesidad de una política interina.

Una lista de objetivos a informar sobre la toma de decisiones fue presentada a los legisladores, (MLAs) actualmente miembros del ExCo, y para las decisiones sobre el calamar Illex, las apoyaron MLAs Clifton, Ford y Spink, en tanto MLA Roberts no estuvo presente debido a una posible implicancia de intereses por el tema.

Los seis objetivos incluyeron el establecimiento de una política y proceso de adjudicación, “clara y predecible”, de forma “de ofrecer la máxima certeza posible” a todas las partes interesadas.

La recolección sistemática de datos para informar sobre el diseño de un marco de acceso a más largo término, la preservación de mejoras en las seguridades de las embarcaciones, junto a los patrones de bienestar de los miembros de la tripulación, a la vez que incentivos para mayores mejoras, y asegurarse que la decisión de adjudicar licencias para el período interino no resulten forzadas, ni impliquen precedentes para los arreglos de acceso a largo plazo, donde en efecto existen otro objetivos claves en lista.

Ex-Co dijo estar de acuerdo con la importancia de variar el número de embarcaciones, asegurándose que se trata de empresas que son propiedad de Isleños.

Tras aprobar la política interina, ExCo también encomendó al Director de Recursos Naturales para el desarrollo de un proyecto de plan que fije en enfoque in plazos para el desarrollo de un sistema a largo plazo del calamar Illex.

La política interina autorizara que un máximo de 107 naves cuenten con licencias cada año, lo cual es consistente con el número de cartas de patrocinio validadas por el gobierno de las Islas, FIG, respecto a las tres zafras de pesca precedentes.

Para las tres zafras, que la política interina cubre, FIG pretende adjudicar licencias exclusivamente para las siete empresas pesqueras locales que figuran en la lista. Tras la aprobación de la política interina, se abordó un expediente relativo a las tasas de licencias y de trasbordos para el 2027.

La actual estructura de tasas incorpora los denominados ‘descuentos por lealtad’ que fueran introducidos en anteriores arreglos. Sin embargo el ExCo decidió que como una política interina “suministra mayor comodidad y estabilidad para a las siete empresas pesqueras locales, establecidas en Falklands, el ExCo no aprobó cambios a las tasas brutas de las naves en el 2026, y la remoción del descuento por lealtad”.

Esta decisión se estima genere ingresos para FIG del orden estimado, de £1.63 millones, equivalente a un estimativo promedio neto de la tasa de cada embarcación del orden de £15,207.

Empero representantes de la industria pesquera han expresado cierto desconcierto respecto a la remoción del denominado, descuento por lealtad. Wendy Shelbourne, en la actualidad Secretaria Ejecutiva del Grupo de Operadores del calamar Illex, dijo al respecto, “la decisión de remover el descuento por lealtad es, a nuestro entender una visión “corto de miras”, y significa un aumento promedio del 9% en las tasas de dicha pesquería para el ejercicio entrante. Creemos que nosotros y nuestros socios dejamos muy en claro, y con argumentos bien fundamentados, porqué cualquier aumento de tasa seria injustificado en vista de la muy pobre zafra que acabamos de tener, pero estos argumentos lamentablemente parecen haber sido ignorados”.

En cuanto a la política interina Shelbourne afirmó que el Grupo de Operadores del calamar Illex todavía estaba esperando información del gobierno de las Islas, FIG, relativo a la decisión de ExCo, pero de todos modos la industria da la “bienvenida” a las garantías de acceso 2027/29.

Pero igualmente “permanece como otro solución temporaria. Creemos que la pesquería del Illex podría haberse movilizado hacia un acceso a largo plazo similar al de las otras pesquerías mayores, y que tres años más de arreglos interinos es mucho más largo que lo requerido para liquidar los restantes políticas de temas. Permanecemos prestos a trabajar con FIG para alcanzar el próximo paso tan pronto como sea posible”.