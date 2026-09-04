“Nuestro futuro lo deciden quienes vivimos aquí”: la Asamblea de las Falklands/Malvinas responde a Milei

La Asamblea Legislativa de las Falklands difundió el viernes un comunicado en respuesta al discurso del presidente argentino, Javier Milei, en el que sostiene que el futuro del archipiélago corresponde decidirlo a quienes viven en él. “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado, y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, señala el texto, que añade que se trata de “un derecho fundado en el derecho internacional” y que “no se altera por las declaraciones de ningún otro gobierno”.

El comunicado, emitido a nombre del conjunto de la Asamblea y sin firma individual, no menciona a Argentina por su nombre y alude a Milei una sola vez, al referirse al momento transcurrido desde su discurso. “Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, indica. “Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando.”

El texto recuerda que en el referéndum de 2013, con una participación del 92%, los residentes votaron por un 99,8% a favor de mantenerse como territorio autogobernado de ultramar del Reino Unido. “Esa elección democrática es clara y permanece sin cambios”, afirma.

La Asamblea agradece asimismo “el firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido” a la autodeterminación de los isleños y sostiene que ese respaldo fue reafirmado desde el discurso de Milei “al más alto nivel, desde Downing Street, ministros del Gobierno, parlamentarios y amigos y socios internacionales”. El comunicado cierra señalando que los isleños siguen “confiados, asentados y concentrados en el futuro que nuestra gente ha elegido”.

El texto no hace referencia a las sanciones anunciadas por Milei contra las empresas petroleras ni al yacimiento Sea Lion, y se circunscribe a la cuestión de la autodeterminación.

En su mensaje del jueves por la noche, Milei afirmó que el archipiélago es argentino “por historia y por derecho” y que “los isleños, en su territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”. El presidente anunció sanciones contra las compañías que participen en la extracción de hidrocarburos en la zona disputada, una ampliación de fondos para construir una base naval en Tierra del Fuego y advirtió que “Argentina no se quedará de brazos cruzados”. Todo avance adicional sobre las islas, dijo, “será considerado una violación de nuestra seguridad nacional”.

La primera reacción del Gobierno británico llegó horas después, cuando el secretario de Defensa, Wes Streeting, escribió que el compromiso del Reino Unido con las Falklands es “absoluto e inquebrantable” y que el mensaje de Milei “dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland”.

La Asamblea Legislativa es el órgano unicameral del archipiélago y cuenta con ocho miembros electos, cinco por Stanley y tres por Camp. Su última elección general se celebró el 11 de diciembre de 2025. Las islas, situadas a unos 500 kilómetros al este de la costa sur argentina, son administradas por el Reino Unido desde 1833 y reclamadas por Argentina, que no reconoce el referéndum de 2013.