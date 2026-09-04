Milei anuncia sanciones a las petroleras que operen en Falklands/Malvinas sin aval argentino

Milei dijo que firmaría un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” contra quienes participen en la extracción de petróleo en “territorio argentino bajo ocupación”

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el jueves por cadena nacional sanciones contra las empresas que participen en la explotación de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas sin autorización argentina, así como la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país. El mensaje, grabado en la Casa Rosada junto a todo su gabinete, elevó la tensión con el Reino Unido en momentos en que Washington ha sembrado dudas sobre su tradicional neutralidad en la disputa.

Milei dijo que firmaría esa misma noche un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659” contra quienes participen en la extracción de petróleo en lo que denominó “territorio argentino bajo ocupación británica”. La norma, vigente desde 2011, ya contempla restricciones; el decreto extiende su alcance a accionistas, directores y proveedores de esas compañías, que quedarían inhabilitadas para operar en territorio argentino.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, afirmó el presidente.

El anuncio apunta al proyecto Sea Lion, situado en la Cuenca Falklands Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo, cuyas reservas se estiman en 1.700 millones de barriles. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo Milei.

#CadenaNacional:

Porque Javier Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y medidas para endurecer las sanciones a empresas que operen sin autorización en las Islas Malvinas pic.twitter.com/12qALPWrls — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 4, 2026

El mandatario anunció además una ampliación del presupuesto del Ministerio de Defensa para levantar una base naval integrada en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones, con el propósito de convertir a Argentina en “un polo logístico central del Atlántico Sur” y fortalecer su proyección hacia la Antártida. También enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El discurso llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera en duda el respaldo de su país al Reino Unido. Consultado por la cadena británica GB News sobre si Washington acudiría en ayuda de Londres ante un eventual conflicto, Trump respondió que el Reino Unido “no estuvo ahí para ayudarme” —en alusión a la negativa británica a sumarse a las operaciones estadounidenses contra Irán— y añadió que el archipiélago “está muy lejos, es un viaje largo”. No asumió ningún compromiso en un sentido ni en otro. Días antes había dicho que revisaba “todas las posiciones, es una de tantas”.

Milei se apoyó en esas señales para afirmar que soplan “vientos de cambio favorables” al reclamo argentino y describió al Reino Unido como un país en declive. “Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tienen un socio confiable”, dijo.

El presidente sostuvo asimismo que los isleños “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”. En el referéndum celebrado en 2013, los residentes votaron por un 99,8% a favor de mantenerse como territorio británico de ultramar, con tres votos en contra, en una consulta supervisada por observadores de seis países.

El Foreign Office británico reiteró esta semana que su posición es “de larga data e inquebrantable” y que las Falklands “son y seguirán siendo un territorio británico de ultramar”, conforme a los deseos de sus habitantes, cuyo derecho a la autodeterminación calificó de “primordial”. El Gobierno del primer ministro Andy Burnham no había respondido al discurso al cierre de esta edición.

La exlegisladora de la Asamblea de las Falklands Teslyn Barkman declaró a la BBC desde Stanley que el mensaje “probablemente irritó a todos y cada uno de los isleños” y afirmó que el archipiélago “seguirá siendo británico para siempre”.

Argentina desembarcó en las islas en abril de 1982 y desencadenó una guerra de 74 días que terminó con la recuperación británica del archipiélago y dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos. La cuestión recobró protagonismo en julio, cuando jugadores argentinos exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial disputada en Atlanta, un gesto que la FIFA investigó. Milei cerró su mensaje con un llamado a la unidad: “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda que hagamos nuestras armas a un lado”.