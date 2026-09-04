Londres responde a Milei: las Falklands “son británicas porque los isleños eligen serlo”

“El mensaje de Milei de anoche nos dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland”, escribió Streeting en la red social X

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, respondió el viernes al discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre las Falklands/Malvinas con la afirmación de que el compromiso británico con el archipiélago es “absoluto e inquebrantable”. Fue la primera reacción pública del Gobierno británico tras la cadena nacional en la que Milei anunció sanciones contra las petroleras que operen en la zona sin autorización argentina.

“El mensaje de Milei de anoche nos dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland”, escribió Streeting en la red social X. “Las Falklands son británicas porque los isleños eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Falklands es absoluto e inquebrantable.”

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

En su mensaje del jueves por la noche, Milei sostuvo que el archipiélago es argentino “por historia y por derecho” y afirmó que “los isleños, en su territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y cualquier argumento sobre esa autodeterminación es inválido”. El presidente añadió que las islas “son nuestro futuro” y que Argentina “necesita recuperar estas islas”.

Milei anunció además un decreto para agilizar las sanciones previstas por la Ley 26.659 contra las empresas que participen en la extracción de hidrocarburos en la zona disputada, extendiéndolas a accionistas, directores y proveedores. Calificó el yacimiento Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, de “peligro claro y presente”. La producción está prevista para 2028.

El discurso llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitara comprometer el respaldo de su país al Reino Unido en un eventual conflicto por las islas. Consultado por la cadena GB News, Trump recordó la guerra de 1982 y dijo que los británicos “se condujeron muy bien” y recuperaron el archipiélago “con bastante firmeza”, pero añadió que “está muy lejos, es un viaje largo”. También reprochó a Londres no haber apoyado a Washington en la guerra con Irán: “Su país no estuvo ahí para ayudarme”. Trump no asumió compromiso alguno en un sentido ni en otro. Estados Unidos mantiene formalmente una posición neutral en la disputa, aunque prestó apoyo al Reino Unido durante la campaña de 1982.

Horas antes del discurso, la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, publicó en X una fotografía junto a Milei con la leyenda “están pasando cosas emocionantes en el hemisferio occidental”.

Downing Street había señalado esta semana que la posición británica es “de larga data e inquebrantable”, que la soberanía corresponde al Reino Unido y que el derecho de los isleños a la autodeterminación es “primordial”.

En el referéndum celebrado en 2013, supervisado por observadores de seis países, los residentes de las islas votaron por un 99,8% a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con tres votos en contra. Argentina no reconoce esa consulta.

El Gobierno de las Falklands no se había pronunciado sobre el discurso al cierre de esta edición. La exlegisladora de la Asamblea Legislativa Teslyn Barkman declaró a la BBC desde Stanley que el mensaje “probablemente irritó a todos y cada uno de los isleños”.