“Estamos mirando”: el mensaje de la inteligencia argentina sobre Falklands/Malvinas tras la cadena nacional

No es habitual que los servicios de inteligencia difundan públicamente referencias a sus propias tareas de observación

La Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE) publicó en la madrugada del viernes una imagen satelital de las Falklands/Malvinas acompañada de la frase “estamos mirando”, horas después de que el presidente Javier Milei anunciara por cadena nacional sanciones contra las empresas que operen en el archipiélago sin autorización argentina y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La publicación, difundida a las 4.13 hora local en la cuenta oficial del organismo en la red social X, no incluyó texto adicional ni referencia a las medidas anunciadas. La imagen muestra las dos islas principales vistas desde el espacio, con el escudo de la Secretaría al pie. En las primeras horas acumulaba más de 160.000 visualizaciones.

El posteo se produce después de que la propia SIDE participara en la elaboración del discurso presidencial. El vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, había informado esta semana que el mensaje fue trabajado por Milei junto con el canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia, un detalle inusual en la comunicación oficial argentina sobre la actividad del organismo.

No es habitual que los servicios de inteligencia difundan públicamente referencias a sus propias tareas de observación. La Ley 25.520, que regula el sistema de inteligencia nacional argentino, establece límites a la actuación de estos organismos, entre ellos la prohibición de intervenir en la situación política interna del país.

Ni el Gobierno de las Falklands ni el Foreign Office británico se habían pronunciado sobre la publicación al cierre de esta edición. Consultado esta semana antes del discurso de Milei, un portavoz del Foreign Office reiteró que la posición británica es “de larga data e inquebrantable” y que las islas “son y seguirán siendo un territorio británico de ultramar”, conforme a los deseos de sus habitantes. MercoPress solicitó comentarios a la Secretaría de Inteligencia y no obtuvo respuesta.

El archipiélago, de unos 3.600 habitantes, es administrado por el Reino Unido desde 1833 y reclamado por Argentina. En el referéndum de 2013, supervisado por observadores de seis países, los residentes votaron por un 99,8% a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con tres votos en contra. Argentina no reconoce esa consulta y sostiene que el derecho a la autodeterminación no es aplicable a la población de las islas.