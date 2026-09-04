Chile respalda el reclamo sobre Falklands/Malvinas y Argentina reconoce su soberanía en Magallanes

El encuentro fue el tercero del año entre ambos y se produjo horas antes de que Milei anunciara por cadena nacional sanciones contra las petroleras que operen en las Falklands

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reiteró el jueves el respaldo de su Gobierno a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Falklands/Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tras una reunión bilateral en Santiago con su par argentino, Javier Milei. En el mismo encuentro, Milei reconoció la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

Según el comunicado conjunto difundido por ambos gobiernos, Kast subrayó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido “reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y de otros foros regionales.

Milei agradeció “el tradicional apoyo del Gobierno de Chile” en la cuestión y expresó que Argentina valorará los esfuerzos chilenos para evitar la consolidación de actividades logísticas que considera ilegales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.

Sobre el Estrecho de Magallanes, ambos mandatarios coincidieron en que su régimen jurídico está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que fijan la soberanía chilena sobre la totalidad del paso. El punto se incorporó después de que la Cancillería chilena enviara una nota de protesta a Buenos Aires por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que cuestionaban ese alcance. El día previo a la reunión, Kast había afirmado en Punta Arenas que “Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”.

El presidente chileno agradeció además el compromiso argentino de materializar “a la brevedad posible” la detención y extradición de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez requerido por la justicia chilena como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, en abril de 1991, y por el secuestro del empresario Cristián Edwards ese mismo año. Apablaza, que no ha sido condenado por ningún tribunal chileno, residió en Argentina durante décadas con estatus de refugiado, revocado en febrero. Está prófugo desde el 1 de abril, cuando la policía no lo halló en su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, de unos 40 minutos en el Palacio de La Moneda, fue el tercero del año entre ambos y se produjo horas antes de que Milei anunciara por cadena nacional sanciones contra las petroleras que operen en las Falklands sin autorización argentina. El mandatario argentino llegó a Santiago tras exponer en el Foro Madrid, un encuentro de la derecha latinoamericana, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Ese mismo día se reunió con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers; no trascendió el contenido de la conversación.

El Reino Unido sostiene que las Falklands “son y seguirán siendo un territorio británico de ultramar” y que el derecho a la autodeterminación de sus habitantes es “primordial”. En el referéndum de 2013, supervisado por observadores de seis países, los residentes votaron por un 99,8% a favor de mantener ese estatus, con tres votos en contra.