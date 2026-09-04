Caen las acciones de Rockhopper y Navitas y las operadoras defienden el calendario de Sea Lion

Los títulos de Rockhopper Exploration llegaron a retroceder más del 10% en la Bolsa de Londres, hasta 69 peniques, en las primeras operaciones

Las acciones de las dos compañías que desarrollan el yacimiento Sea Lion, frente a las Falklands, cayeron el viernes tras el anuncio del presidente argentino, Javier Milei, de que endurecerá las sanciones contra las empresas que operen en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires. Ambas firmas respondieron con un comunicado conjunto en el que sostienen que no prevén efectos sobre el desarrollo del proyecto.

Los títulos de la británica Rockhopper Exploration llegaron a retroceder más del 10% en la Bolsa de Londres, hasta 69 peniques, en las primeras operaciones, y luego recortaron pérdidas hasta cotizar en torno a 72,9 peniques, un 6,5% por debajo del cierre previo. Los papeles de la israelí Navitas Petroleum, operadora del proyecto, cedieron alrededor de un 2,3% en la Bolsa de Tel Aviv.

“La asociación opera al amparo de licencias petroleras válidas otorgadas legalmente por el Gobierno de las Falklands, un territorio británico de ultramar autogobernado, y con el apoyo pleno y continuo del Gobierno del Reino Unido”, señalaron las empresas. Añadieron que los acontecimientos recientes no tendrán, a su juicio, un efecto significativo sobre las actividades de desarrollo ni sobre el cronograma del proyecto. Rockhopper difundió el texto como aviso al Regulatory News Service de Londres, bajo el título “Actualización del operador de Sea Lion tras informaciones de prensa”.

En su mensaje del jueves por la noche, Milei afirmó que el proyecto “tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses” y anunció un decreto para acelerar las sanciones e inhabilitar a esas compañías, sus accionistas, directivos y proveedores para operar en territorio argentino. El calendario oficial del consorcio sitúa la perforación a principios de 2027 y el primer petróleo en 2028.

Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. Ambas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, por 1.800 millones de dólares, para la primera fase del desarrollo, situado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la cuenca norte, a 450 metros de profundidad. Las reservas se estiman en 1.700 millones de barriles. En agosto, Navitas ejerció una opción de compra por 125 millones de dólares sobre el buque OSX-1, que funcionará como segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga junto al Aoka Mizu.

La reacción no se limitó a los socios de Sea Lion. Borders & Southern Petroleum, cotizada en el mercado AIM de Londres y titular del 100% de tres licencias de producción en la cuenca sur del archipiélago, en torno al descubrimiento Darwin, también retrocedió pese a no tener participación en el yacimiento.

Las medidas anunciadas amplían un régimen que ya estaba en vigor. La Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía argentina declaró clandestina la actividad de Rockhopper, y en diciembre de 2025 la Cancillería advirtió formalmente a personas físicas y jurídicas, entidades financieras, proveedores y aseguradoras sobre las consecuencias de participar en operaciones no autorizadas. Esta semana, además, abogados ambientalistas y excombatientes de 1982 presentaron una demanda judicial en Argentina que cuestiona la legalidad de los permisos y los eventuales impactos ambientales del proyecto.