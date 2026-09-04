Bachelet admite las dificultades de su candidatura a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet reconoció el jueves las dificultades que atraviesa su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Consultada en un acto público en Santiago sobre por qué aspira a dirigir el organismo, respondió en tono distendido: “Eso mismo me pregunto yo. Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general”.

La declaración se produjo en un conversatorio sobre migración organizado por la Universidad Diego Portales, dos semanas después de la segunda votación informal del Consejo de Seguridad, celebrada el 21 de agosto. Los sondeos son secretos y la presidencia rotativa del Consejo confirmó la votación sin divulgar resultados. Según el medio digital PassBlue, especializado en la cobertura de Naciones Unidas, Bachelet registró la caída más pronunciada entre los ocho aspirantes: pasó de seis votos de “aliento” en julio a dos, con seis de “desaliento” y siete abstenciones, lo que la situó séptima, solo por delante de la ecuatoriana Ivonne A-Baki, nominada por Tonga el 17 de agosto.

En ese mismo sondeo, la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett encabezó la lista con ocho votos de “aliento”, seguida por la costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, con siete cada uno. Completan el campo el senegalés Macky Sall, el ugandés Olara Otunnu y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Ningún candidato alcanzó los nueve votos favorables necesarios para consolidar una ventaja.

Bachelet, de 74 años y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, fue nominada en febrero por Brasil, Chile y México. Chile retiró su respaldo a fines de marzo, en las primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast. La candidatura se sostiene desde entonces con el apoyo de Brasilia y Ciudad de México, reiterado la semana pasada en encuentros con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Estados Unidos ha criticado su postulación, en particular por su posición sobre derechos reproductivos.

Sobre el estado del organismo, Bachelet afirmó que “Naciones Unidas ha dejado de ser relevante porque se han tomado otras opciones”, que describió como “unilaterales o minilaterales”, y citó el caso de Irán, donde, dijo, la organización no está directamente involucrada. Planteó que su propuesta pasaba por una reforma orientada al financiamiento: “Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto regular, y China, que comenzó con 4%, va en 20%, pero Estados Unidos hace cuatro años que no paga y China generalmente se atrasa. Entonces, la ONU está en una crisis de liquidez”. Añadió que en la organización “están tratando de hacer más con menos, pero eso tiene un límite”.

Consultada sobre el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en torno a la migración y el multilateralismo, sostuvo que esa mirada no se originó con él, aunque “en él ha tomado mucha fuerza”. “Aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural, no es una cosa de una Administración versus otra”, dijo, y agregó que el poder blando de Estados Unidos ha caído mientras el de China ha crecido.

El segundo mandato de António Guterres concluye el 31 de diciembre de 2026. Se espera que la designación de su sucesor se defina antes de esa fecha.