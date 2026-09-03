Trump insinúa que no apoyaría al Reino Unido y duda de su “capacidad” para recuperar las Falklands

“Así que no sé si están preparados para hacerlo. Simplemente no sé si tienen la capacidad de hacerlo”, afirmó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que su país no acudiría en auxilio del Reino Unido ante un eventual conflicto con Argentina por las Falklands/Malvinas, y vinculó esa posición a la falta de respaldo británico en la guerra que Washington mantiene con Irán.

Preguntado en una entrevista con el canal GB News sobre si acudiría “en ayuda” del Reino Unido en una disputa territorial, respondió: “Yo estaba allí cuando tuvieron la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo seguí con mucha atención, y se comportaron muy bien. Lo recuperaron con bastante contundencia, pero está muy lejos. Es un viaje largo”.

A continuación cuestionó la capacidad militar británica actual. “Las Falklands son muy interesantes porque su país no es el mismo que hace veinte o veinticinco años. Fueron allí y lo recuperaron muy rápido y sin juegos. Así que no sé si están preparados para hacerlo. Simplemente no sé si tienen la capacidad de hacerlo”, afirmó.

El mandatario enlazó después con el conflicto en Oriente Próximo. “Su país no va bien. No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron ahí para ayudarme. Su país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí pedí a la OTAN, y le pregunté a su anterior líder, por qué no enviaron un par de barcos”. Según su relato, el entonces primer ministro Keir Starmer respondió que no había buques disponibles, algo que calificó de “bastante triste”. Añadió que la Alianza Atlántica tampoco estuvo presente pese a que la mayoría de sus miembros dependen de esa ruta para su suministro.

El registro de los hechos matiza esa versión. El Reino Unido denegó inicialmente el uso de sus bases para los ataques ofensivos contra Irán, pero posteriormente autorizó su empleo para acciones defensivas, mantenía cazaminas desplegados en la zona y envió el destructor HMS Dragon y helicópteros a Chipre tras el impacto de un dron sobre la base de Akrotiri. Lo que rechazó fue la petición concreta de enviar buques para reabrir el estrecho.

Las declaraciones se producen días después de que Trump respondiera a la BBC, preguntado sobre si revisaba la posición estadounidense respecto del archipiélago: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”. Anteriormente había advertido de que Washington podría modificar su neutralidad si Londres no elevaba su gasto militar.

Un portavoz del Gobierno británico respondió que los isleños “son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, y que han expresado reiteradamente su voluntad de seguir siendo territorio de ultramar, con un compromiso “inquebrantable” por parte de Londres.

Las administraciones estadounidenses anteriores han reconocido formalmente la administración británica de facto del archipiélago sin tomar posición sobre la soberanía. Argentina y el Reino Unido libraron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 255 militares británicos, 649 argentinos y tres isleños muertos. En el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes se pronunció por mantener el estatus de territorio británico, con tres votos en contra.

El presidente argentino, Javier Milei, tiene previsto dirigirse a la nación este jueves por la noche sobre el reclamo de soberanía. El Gobierno de las Falklands no se ha pronunciado.