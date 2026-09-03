Lenín Moreno y un exembajador de China, condenados por sobornos en la mayor hidroeléctrica de Ecuador

La sentencia es de primera instancia y no está en firme. Moreno, de 73 años, anunció que apelará, permanece en Ecuador y no ha sido detenido

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó el viernes al expresidente Lenín Moreno a cinco años de prisión por cohecho, en la causa por los sobornos vinculados a la construcción y el financiamiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La misma pena recibieron el exembajador de China en Quito, Cai Runguo, y los exrepresentantes de la constructora estatal china Sinohydro, Yang Huiju y Song Dongsheng.

La sentencia es de primera instancia y no está en firme. Moreno, de 73 años, anunció que apelará, permanece en Ecuador y no ha sido detenido. “No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, declaró a la salida del tribunal. De ratificarse la condena, por su condición de parapléjico y su edad cumpliría arresto domiciliario. El fallo incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El tribunal, integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, consideró probado que Moreno intervino desde la Vicepresidencia, cargo que ocupó entre 2007 y 2013 durante el Gobierno de Rafael Correa, para favorecer la adjudicación y el financiamiento del proyecto. Según la Fiscalía, Sinohydro canalizó unos 76,1 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2018, cifra equivalente al 4 % del valor del contrato. La empresa Comercial Recorsa, vinculada al empresario y amigo del exmandatario Conto Patiño, recibió más de 75 millones de dólares desde Panamá.

De los veintiún procesados, veinte fueron declarados culpables. Patiño recibió cinco años. La esposa de Moreno, Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo y su cuñada Martha González fueron condenados como cómplices a dos años y seis meses cada uno. Los exgerentes de Coca Codo Sinclair Luciano Cepeda y Henry Galarza recibieron tres años. Las reparaciones económicas impuestas superan en conjunto los 163 millones de dólares.

El juicio se extendió durante 31 jornadas, con 29 testimonios, veinte pericias y noventa pruebas documentales. Declaró como testigo de la Fiscalía el exvicepresidente Jorge Glas, que cumple condena en una cárcel de máxima seguridad y que afirmó haber recibido llamadas de Moreno sobre el avance y la financiación del proyecto pese a que, según su versión, esos asuntos no correspondían a sus competencias. Moreno atribuyó a Glas la responsabilidad sobre el contrato y sostuvo que sin la imputación de un funcionario de alto rango a cargo del mismo la acusación de cohecho carece de sustento.

Coca Codo Sinclair, con 1.500 megavatios de potencia instalada, aporta alrededor del 25 % de la demanda eléctrica ecuatoriana. Comenzó a construirse en 2010 y fue inaugurada en 2016. El Estado la recibió pese a 17.600 fisuras documentadas y la erosión regresiva del río Coca amenaza sus instalaciones. Ni Sinohydro ni el Gobierno chino se han pronunciado sobre la sentencia.