La embajada china acusa a un alto cargo argentino de difundir “rumores” sobre la riada de Nepal

El director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, Juan Pablo Carreira, culpó a una empresa estatal china del desastre en Nepal

La embajada de China en Buenos Aires acusó a un funcionario del Gobierno de Javier Milei de difundir “rumores maliciosos” y de intentar “manchar la imagen internacional” del país asiático, después de que este atribuyera a una empresa estatal china la responsabilidad de la riada que el 26 de agosto devastó el corredor fronterizo entre Nepal y el Tíbet.

El desastre se originó cuando una masa de hielo y roca se desprendió del frente de un glaciar en las laderas septentrionales del Langtang Lirung, en territorio nepalí, y cayó unos 1.200 metros hasta el fondo de un valle. El material bloqueó temporalmente el río Lhende Khola y formó un lago que después rompió la barrera, generando una avenida de agua y lodo que arrasó el paso fronterizo de Gyirong y descendió por los ríos Bhote Koshi y Trishuli. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró inicialmente la señal como un sismo y la reclasificó después como el rastro del colapso glaciar. El balance actual es de al menos 1.050 muertos y 3.916 desaparecidos en Nepal, y 16 muertos y 546 desaparecidos en el lado chino. Entre los no localizados figuran más de 900 trabajadores de centrales hidroeléctricas del centro de Nepal.

Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, publicó el 30 de agosto desde su cuenta personal en la red social X que una empresa estatal china construía una instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera y que fallos de la organización estatal de la actividad industrial habrían provocado el derrumbe. Vinculó el episodio con otros desastres que atribuyó a gobiernos comunistas y concluyó afirmando que el comunismo mata.

Registros del episodio consignan que la atribución del desastre a infraestructuras chinas circuló en redes sociales durante las primeras horas y fue descartada por los análisis satelitales y científicos posteriores, que identificaron el colapso glaciar del lado nepalí como origen inmediato.

“Cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores”, señaló la representación diplomática china, que pidió poner fin a las especulaciones y “dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”.

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el Gobierno solo responde por el contenido de sus cuentas oficiales y que “no hay ningún funcionario que nosotros sepamos que haya hecho alguna afirmación al respecto”. Diputados opositores solicitaron citar a Carreira al Congreso.

El episodio se produce mientras Buenos Aires negocia con Pekín. China es el segundo socio comercial de Argentina, tras Brasil; el swap de monedas entre ambos bancos centrales se renovó a comienzos de mes y el canciller Pablo Quirno confirmó que se prepara un viaje a China junto al ministro de Economía y la secretaria general de la Presidencia, sin fecha establecida.