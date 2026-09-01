Milei anuncia una cadena nacional el jueves sobre el reclamo por las Falklands

Milei calificó el asunto como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” y sostuvo que “ayer pasó algo muy fuerte” en relación con ella.

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este martes que hablará en cadena nacional el jueves por la noche para exponer el estado del reclamo de soberanía sobre las Falklands/Malvinas, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que revisa la posición de su país sobre el archipiélago.

La decisión se adoptó tras la reunión de gabinete celebrada en la Casa Rosada, en la que el canciller Pablo Quirno expuso un análisis de las gestiones diplomáticas en curso. Milei calificó el asunto como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” y sostuvo que “ayer pasó algo muy fuerte” en relación con ella.

El mandatario había afirmado a comienzos de agosto que el cambio de estrategia internacional de Washington podía favorecer la posición argentina. “Necesita un aliado confiable en el Atlántico Sur y nosotros lo somos”, declaró entonces, y sostuvo que su Gobierno ha logrado los mayores avances diplomáticos en la materia desde el retorno de la democracia, con el objetivo de que las Falklands, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante pasen a Argentina. Añadió que el reclamo cuenta con apoyos históricos de China y que “ahora Estados Unidos está tomando posición hacia nuestro caso”.

Esa lectura no se corresponde con las declaraciones oficiales estadounidenses. Trump, preguntado el lunes en el Despacho Oval, respondió únicamente: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, sin confirmar decisión alguna. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, había afirmado a mediados de agosto que la neutralidad de Washington “no ha cambiado”. El Departamento de Estado reconoce la existencia de reclamos contrapuestos y la administración británica de las islas, sin tomar partido.

La primera reacción del Gobierno británico llegó del ministro de Hacienda, John Healey, que declaró a The Times no haber recibido ninguna sugerencia de sus homólogos estadounidenses sobre el asunto. “Las islas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas así lo deseen”, afirmó. En la misma entrevista se comprometió “al cien por cien” con alcanzar un objetivo de gasto en defensa del 3 % del producto interior bruto, cuya hoja de ruta presentará en la revisión de primavera. Washington reclama a los aliados de la OTAN un 5 %.

Un portavoz del Gobierno británico había reiterado durante el fin de semana un compromiso “duradero e inquebrantable” con que el archipiélago siga siendo territorio de ultramar conforme a los deseos de sus habitantes.

En el referéndum de marzo de 2013, el 99,8 % de los votantes se pronunció por mantener ese estatus, con tres votos en contra sobre 1.517 válidos y una participación del 92 %.