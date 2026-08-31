“Me vacié, ya no tengo más para dar”: Messi cierra veinte años en la Albiceleste

Photo: EFE

Lionel Messi anunció este lunes su retirada de la selección argentina a los 39 años, mediante una carta manuscrita publicada en sus redes sociales, 43 días después de la derrota en la final del Mundial ante España.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comienza el texto. “Me vacié, ya no tengo más para dar, y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, añadió, en referencia al recambio generacional. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”.

La carta lleva fecha. En su último párrafo, Messi precisa que la escribió el 21 de julio, dos días después de la final disputada en Nueva Jersey, y añade: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”. Su padre, Jorge Messi, que ejerció como representante y figura central de su carrera, falleció el 8 de agosto.

La retirada afecta únicamente a la selección. El delantero mantiene contrato con el Inter Miami hasta 2028, aunque tras la muerte de su padre declaró que evaluaba adelantar el final de su carrera deportiva.

Messi deja la selección como máximo goleador de su historia, con 125 goles en 207 partidos a lo largo de dos décadas. Ganó con la absoluta la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar ese mismo año y la Copa América de 2024, además del Mundial sub-20 de 2005 y el oro olímpico de 2008. Perdió cinco finales: la Copa América de 2007, el Mundial de 2014, las Copas América de 2015 y 2016 y el Mundial de 2026. En este último torneo marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.

Ya había anunciado su renuncia una vez, en 2016, tras caer por penaltis ante Chile. Meses después, el entrenador Edgardo Bauza lo convenció de regresar, en una gestión en la que su padre actuó como intermediario.

“Gracias por todo el cariño de estos veinte años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes”, escribió dirigiéndose a los aficionados. El portero Emiliano Martínez, recién incorporado al Chelsea, respondió en Instagram agradeciéndole haberlo hecho campeón del mundo.

La selección afronta el nuevo ciclo sin su capitán y con varias bajas por sanción. La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió el 21 de agosto a Leandro Paredes por diez partidos, a Nahuel Molina por siete, al ayudante de campo Roberto Ayala por tres y a Thiago Almada por uno, tras los enfrentamientos ocurridos al término de la final ante España.