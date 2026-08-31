Industria petrolera de las Falklands: Rockhopper prepara una ampliación de capital para un segundo FPSO

El activo incorporado tiene un costo total de US$ 125 millones y estará destinado a la denominada área central de desarrollo (CDA) del yacimiento Sea Lion.

Rockhopper Exploration planea una ampliación de capital para financiar su parte de un segundo FPSO, el OSX-1, destinado al desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion en las Falklands, luego de que la operadora Navitas Petroleum ejerciera su opción de adquirir la unidad por unos US$ 125 millones con el objetivo de sumar 125.000 barriles diarios de producción.

Según información de agencias internacionales especializadas en la industria del petróleo y el gas, Navitas financiará inicialmente el 100% del OSX-1, mientras los socios determinan cómo se incorporará al proyecto ampliado de Sea Lion. Rockhopper, socio no operador del desarrollo con una participación del 35% y titular de las licencias de Sea Lion, anunció que requerirá financiamiento adicional para adquirir su porcentaje proporcional en el FPSO y cubrir otros desembolsos.

Rockhopper afirmó que ”Navitas ha comunicado que ha ejercido (a través de una subsidiaria) una opción para adquirir el segundo FPSO, denominado OSX-1, y se espera que la operación se complete durante el próximo mes.”

El activo tiene un costo total de US$ 125 millones y estará destinado a la denominada área central de desarrollo (CDA, por sus siglas en inglés) del yacimiento Sea Lion.

Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, comentó: “La actualización difundida hoy por Navitas refleja su compromiso continuo con el desarrollo y la aceleración de Sea Lion, y la consiguiente mejora significativa del valor del proyecto. Estamos trabajando junto a Navitas para determinar la estructura óptima de la participación de Sea Lion en el OSX-1 y planificamos una ampliación de capital para asegurar el financiamiento necesario. Ya hemos recibido indicaciones positivas de apoyo para ese financiamiento y esperamos poder informar al mercado oportunamente.”

La primera fase de Sea Lion está en marcha, con los trabajos de perforación previstos para comenzar a principios de 2027 en la denominada área norte de desarrollo, y con la primera producción de petróleo esperada para el primer trimestre de 2028. Entretanto, el FPSO Aoka Mizu, con capacidad para 55.000 barriles diarios, se encuentra en camino a un astillero de Asia donde se realizarán las tareas de actualización. También avanzan las obras en tierra en las Falklands, centradas en el muelle y en la infraestructura de base costera.

Navitas pretende utilizar el OSX-1 para acelerar el desarrollo del CDA, con 20 pozos previstos para la Fase 1 y otros 18 para la Fase 2. Los socios del proyecto apuntan a una decisión final de inversión sobre el CDA durante el primer semestre de 2028, seguida de la primera producción de la Fase 1 hacia fines de 2030.

El desarrollo acelerado también ha incrementado de forma sustancial las proyecciones económicas estimadas de Sea Lion.

Un informe independiente actualizado, elaborado para Navitas por Netherland, Sewell & Associates, con un supuesto de precio del Brent a largo plazo de US$ 76 por barril, indica que el flujo de caja descontado del proyecto correspondiente a Navitas aumentó aproximadamente un 39% respecto de su evaluación de febrero de 2026.

Rockhopper prevé publicar en breve una evaluación independiente actualizada de su propia participación del 35% y estima que probablemente mostrará un incremento proporcional similar.