El Canal de Panamá recortará los tránsitos diarios desde el miércoles por la sequía

Panamá registra once cuencas con estrés hídrico y se declaró en emergencia la semana pasada, junto con Honduras y El Salvador

El Canal de Panamá reducirá el número de buques autorizados a cruzarlo de 38 a 34 diarios a partir del 3 de septiembre, y a 32 desde el día 15, además de imponer nuevas restricciones de calado, por el descenso del nivel de agua asociado al fenómeno de El Niño. Según las autoridades de la vía, las lluvias acumulan desde mayo un 34 % por debajo del promedio histórico y los aportes a la cuenca han caído un 44 %. Por el canal circula alrededor del 5 % del tráfico marítimo mundial.

Panamá registra once cuencas con estrés hídrico y se declaró en emergencia la semana pasada, junto con Honduras y El Salvador. En Tegucigalpa, las fuentes que abastecen a la capital hondureña alcanzaron niveles críticos y las autoridades establecieron un suministro de agua que varía entre cada diez y veinte días.

El episodio fue declarado en junio. Según el boletín de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos publicado el 13 de agosto, existe una probabilidad superior al 90 % de que alcance intensidad “muy fuerte” entre septiembre y comienzos de 2027, la mayor de las cuatro categorías. Esa clasificación se aplica cuando la superficie del océano en un punto del Pacífico ecuatorial se calienta unos 2 °C por encima de lo normal; para declarar un episodio “débil” basta con 0,5 °C durante tres meses. El organismo estima además en un 69 % la probabilidad de que entre octubre y diciembre supere en intensidad a todos los registrados desde 1950.

Los efectos ya son visibles en Sudamérica. Colombia registró en agosto incendios forestales concentrados en el departamento de Tolima, con más de 50.000 hectáreas afectadas. En Perú, el Ministerio de Producción ha suspendido en varias ocasiones desde mayo las temporadas de pesca de anchoveta, porque el calentamiento del mar empuja a los ejemplares adultos hacia aguas más profundas o hacia el sur. En Chile, el presidente José Antonio Kast declaró estado de catástrofe en las regiones de Atacama y Coquimbo tras las tormentas de julio, y el paso fronterizo Cristo Redentor con Argentina permaneció cerrado más de treinta días por un temporal que dejó hasta cuatro metros de nieve.

En el Caribe, las condiciones asociadas al fenómeno tienden a desintegrar los huracanes. La agencia estadounidense prevé un 55 % de probabilidad de que la temporada atlántica sea inferior a lo normal, aunque ello puede agravar la sequía en islas como Jamaica y Puerto Rico, privadas de una fuente habitual de lluvias.

Bárbara Tapia Cortés, de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que la intensidad no determina por sí sola las consecuencias. “No todo Niño fuerte implica que los impactos serán fuertes”, señaló, y subrayó que la preparación y la vulnerabilidad previa influyen tanto como el fenómeno. “Aún hay tiempo para prepararse”, añadió.