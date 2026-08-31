Brasil: Flávio Bolsonaro promete 500.000 plazas carcelarias inspiradas en el modelo salvadoreño

“Hay pocos presos en Brasil, tendría que haber más; solo no hay más porque la legislación es débil”, declaró el senador tras el encuentro

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal y principal rival de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, se reunió el domingo en São Paulo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y anunció que incorporará a su programa medidas inspiradas en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.

El plan contempla la creación de 500.000 plazas penitenciarias en cuatro años y la construcción de cinco cárceles federales de máxima seguridad en un complejo que el candidato ha denominado “Treva”. Prevé además un Ministerio de Seguridad Pública separado del de Justicia, con transferencia de recursos e inteligencia a los estados y municipios, y la clasificación del Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho como organizaciones narcoterroristas. Washington incorporó a ambas a su lista de grupos terroristas en mayo.

“Hay pocos presos en Brasil, tendría que haber más; solo no hay más porque la legislación es débil”, declaró el senador tras el encuentro, y propuso penas mínimas de ocho años para los ladrones de teléfonos móviles. Brasil registraba 964.074 personas privadas de libertad al cierre de 2025, según la Secretaría Nacional de Políticas Penales, un 6 % más que el año anterior y la tercera cifra absoluta del mundo, tras Estados Unidos y China. Entre los reclusos figura su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple condena por intento de golpe de Estado.

La reunión se prolongó cerca de una hora en un hotel de la capital paulista. Según relató el candidato, planteó a Villatoro que en Brasil muchos consideran imposible acabar con las facciones criminales, y el ministro respondió que no lo es, porque lo hicieron en El Salvador. Partes de la conversación fueron grabadas y se emplearán en la propaganda electoral televisiva del senador.

“En El Salvador lograron implementar uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y devolver la seguridad pública al pueblo salvadoreño”, afirmó Bolsonaro. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia durante el régimen de excepción vigente en ese país desde 2022. El Gobierno salvadoreño rechaza esas acusaciones y atribuye a su estrategia la caída de los homicidios. El candidato no se refirió al asunto durante la rueda de prensa.

Las dimensiones de ambos países difieren considerablemente. El Salvador tiene alrededor de seis millones de habitantes y una superficie menor que la del estado de São Paulo; Brasil supera los 215 millones.

La seguridad pública encabeza las preocupaciones del electorado brasileño: un 35 % la sitúa como primera o segunda inquietud, por delante de la sanidad y la corrupción. Otros aspirantes, como Renan Santos y Romeu Zema, también han manifestado intención de adoptar medidas inspiradas en el modelo salvadoreño. Al encuentro asistió el senador Sérgio Moro, candidato a gobernador de Paraná por el mismo partido.