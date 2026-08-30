Maduro difunde sus primeras imágenes desde la prisión de Brooklyn, tomadas hace dos meses

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió este domingo en su cuenta de X las primeras fotografías conocidas desde su ingreso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece desde enero. En las imágenes aparece con ropa deportiva y haciendo el signo de la victoria.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió en el mensaje que las acompaña. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”.

Las fotografías no son recientes. Según fuentes de su entorno, se tomaron el 25 de junio, con motivo de la semana del Día del Padre; el propio Maduro las vio el 13 de julio y llegaron a sus allegados por correo postal esta semana. No hay confirmación de la Oficina Federal de Prisiones sobre su autenticidad ni sobre la fecha.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro fue capturado en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos se declararon no culpables de los cuatro delitos vinculados al narcoterrorismo que se les imputan. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, declaró en su primera comparecencia, en la que sostuvo además que se encontraba “secuestrado”. Su abogado describió la operación como “un secuestro militar”. No existe condena en su contra.

El juez federal Alvin Hellerstein fijó en julio el inicio del juicio para junio de 2027, atendiendo a una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa. Antes de esa fecha, el 17 de noviembre se celebrará una audiencia para determinar si Maduro goza de inmunidad en su condición de jefe de Estado, argumento con el que su defensa pretende impugnar el conjunto del procedimiento.

Poco ha trascendido de sus condiciones de reclusión. Según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, pasó los primeros meses en una celda de aislamiento y posteriormente comparte espacio con otros internos. Dispone de 510 minutos mensuales para llamadas al exterior, con un límite de dieciséis minutos por conversación, que emplea a diario para comunicarse con Caracas.

La difusión de las imágenes se produce dos días después de que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que fue su vicepresidenta, anunciara junto a la Administración estadounidense un acuerdo que otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, alrededor del 21 % del total del país. La operación se estructura mediante una empresa conjunta con concesiones a cien años sobre diecisiete campos.