Estados Unidos controlará el 55 % de la producción de la nueva compañía petrolera en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con el Gobierno interino de Venezuela que otorga a Washington el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, alrededor del 21 % del total del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó el pacto.

Según explicó un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado, la operación se estructura mediante una empresa conjunta entre el Gobierno de Estados Unidos y un operador privado radicado en Venezuela cuya identidad no ha sido revelada. Rodríguez otorgó a esa sociedad concesiones a cien años sobre yacimientos que contienen unos 63.000 millones de barriles. Washington controlará el 55 % de la producción efectiva, repartido entre una participación accionaria y el derecho a adquirir crudo a precio de costo. El mismo funcionario describió a la nueva compañía como la segunda mayor tenedora corporativa de reservas probadas del mundo, después de la saudí Aramco.

“Hemos conseguido el control mayoritario estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió Trump en su red social, y sostuvo que la operación “más que duplica las reservas de petróleo estadounidenses”. Las reservas probadas de crudo de Estados Unidos rondan los 48.000 millones de barriles, aunque las incorporadas se sitúan en territorio venezolano y se controlan mediante una participación societaria.

El comunicado del Gobierno venezolano cifra el acuerdo en el desarrollo de 17 campos estratégicos, con inversiones superiores a 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones en tributos para el Estado. Rodríguez sostuvo que el objetivo es “consolidar nuestra posición como potencia energética, poniendo nuestras inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional”. El secretario de Estado, Marco Rubio, que negoció el acuerdo junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo calificó de victoria para ambas partes. Según el diario The Wall Street Journal, participan por ahora Chevron y la proveedora de servicios Halliburton.

El anuncio llega dos meses antes de las elecciones legislativas estadounidenses, con el precio medio de la gasolina por encima de los cuatro dólares por galón y las reservas estratégicas del país en su nivel más bajo desde comienzos de los años ochenta, tras seis meses de guerra con Irán que han alterado una quinta parte del suministro mundial de crudo.

La operación se produce casi nueve meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York, donde espera juicio por narcotráfico. Rodríguez asumió la presidencia encargada y promulgó en enero una reforma que habilita a empresas privadas a gestionar la extracción. El Tesoro estadounidense flexibilizó después las sanciones sobre el sector.

La inflación anual venezolana ronda el 600 % y el ingreso mínimo mensual, unos 240 dólares, cubre menos de la mitad de una canasta básica que supera los 500.