Becas Chevening: ocho profesionales argentinos irán al Reino Unido a cursar maestrías

El embajador Cairns celebró “el crecimiento sostenido de una comunidad que conecta a la Argentina y al Reino Unido a través de la educación, el liderazgo y una amistad duradera”.

Ocho profesionales argentinos pasarán un año en el Reino Unido cursando maestrías a través del programa de becas Chevening, con financiamiento integral.

En su discurso, el embajador Cairns felicitó a los becarios y destacó la diversidad de sus campos de estudio, intereses y de las universidades elegidas por quienes pasarán un año estudiando en el Reino Unido.

El jueves 27 de agosto, el embajador británico en Argentina, David Cairns, despidió a ocho profesionales argentinos que viajarán al Reino Unido para cursar sus maestrías durante un año mediante el programa de becas Chevening.

“Esta noche celebramos no solo la partida de una nueva camada de becarios excepcionales, sino también el crecimiento sostenido de una comunidad que conecta a la Argentina y al Reino Unido a través de la educación, el liderazgo y una amistad duradera.”

La beca permite a jóvenes argentinos con potencial de liderazgo cursar un programa de posgrado en la universidad británica de su elección con todos los gastos cubiertos. Las postulaciones para estudiar durante el año académico 2027-2028 están abiertas del 4 de agosto al 6 de octubre de 2026, a través de Chevening Argentina.

Lista de becarios 2026-2027:

- Barnade, Ezequiel: MPhil in Criminology – University of Cambridge

- Desteffaniz, Fernando: MSc in Public Policy and Management – SOAS, University of London

- Herrero, Joaquín: MPhil in Digital Policy – University of Cambridge

- Moreyra, Pilar: LLM Master of Laws – King's College London

- Mossayebeh, Iara: MSc in Media Communications (Data and Society) – The London School of Economics and Political Science-

- Pellegrino, Federico: MSc in Political Economy of Late Development – The London School of Economics and Political Science

- Santolaria, Macarena: MPA in Innovation, Public Policy and Public Value – University College London

- Wolaniuk, Lucía: MA in Environmental Humanities – University of Bristol