Acción de los Cinco Ojos liderada por el Reino Unido para desarticular redes globales de fraude

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó: “El fraude es una plaga para nuestra sociedad, que arruina vidas y les cuesta a las víctimas miles de millones de libras cada año”.

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda respaldan un paquete de medidas impulsado por el Reino Unido para reforzar la acción internacional contra el fraude y las estafas en línea.

El Reino Unido une fuerzas con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda para combatir las redes globales de fraude y proteger a la población de los estafadores.

En la Reunión Ministerial de los Cinco Países celebrada en Sídney, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, y sus pares de los Cinco Ojos respaldaron un paquete de medidas impulsado por el Reino Unido para fortalecer la respuesta internacional al fraude y a las estafas en línea, reuniendo a gobiernos, fuerzas de seguridad e industria para hacer frente a uno de los delitos de más rápido crecimiento en el mundo.

La necesidad de una respuesta internacional más coordinada se ha acentuado a medida que los grupos de crimen organizado se vuelven cada vez más sofisticados y explotan las redes globales de comunicaciones, las plataformas digitales y los sistemas financieros para atacar a víctimas más allá de las fronteras.

Las nuevas medidas reforzarán la capacidad de los socios para detectar e interrumpir el fraude antes de que más personas resulten damnificadas. Ello incluye un intercambio de inteligencia más ágil para identificar operaciones de fraude que abarcan varios países, entre ellas los llamados centros de estafas, y una acción coordinada entre gobiernos, fuerzas de seguridad e industria para cerrar las cuentas, servicios y canales de comunicación que los delincuentes utilizan para captar víctimas y mover sus ganancias.

Como parte de este trabajo, se elaborarán recomendaciones para fortalecer la acción del sector privado contra las estafas en línea y los delitos financieros, en asociación con proveedores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas e instituciones financieras.

El foco estará puesto en abordar las vulnerabilidades de los sistemas y servicios que los delincuentes aprovechan para atacar a las víctimas y mover fondos ilícitos. Al mejorar la colaboración entre el sector público y el privado, los socios estarán en mejores condiciones de identificar nuevas amenazas, responder con mayor rapidez y dificultar que los delincuentes obtengan beneficios del fraude.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, señaló: “El fraude es una plaga para nuestra sociedad, que arruina vidas y les cuesta a las víctimas miles de millones de libras cada año.”

“Las bandas criminales no respetan las fronteras, así que nuestra respuesta tampoco puede quedar limitada por ellas. Profundizando la cooperación internacional y trabajando más estrechamente con la industria, podemos rastrear a los estafadores, desarticular sus operaciones y proteger mejor a la población.”

“Juntos debemos lograr que a los delincuentes les resulte más difícil lucrar con el fraude y más fácil llevarlos ante la justicia.”

Los socios de los Cinco Ojos también respaldaron un apoyo internacional reforzado al Grupo de Trabajo Global contra el Fraude de INTERPOL, impulsado por el Reino Unido. Al reunir a fuerzas de seguridad, gobiernos e industria, el grupo de trabajo contribuirá a mapear las redes de fraude organizado, generar inteligencia, identificar vínculos entre grupos criminales que operan en distintos países y apoyar operaciones internacionales para desarticular sus actividades y llevar a los responsables ante la justicia.

Como referente global en la lucha contra el fraude, el Reino Unido está impulsando la respuesta internacional a un delito que atraviesa cada vez más las fronteras nacionales.

A comienzos de este año, el gobierno comprometió £250 millones a través de su nueva Estrategia contra el Fraude para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, atacar las estafas en su origen y mejorar la asistencia a las víctimas.