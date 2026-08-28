Falklands, naviera chilena fomenta nuevo vínculo y promociona Expo con productos de las Islas y Punta Arenas

Directivos de EIN recorren instalaciones de FIPASS cuando la visita que realizaran a las Islas en julio pasado

La formalización de un vínculo marítimo comercial regular entre las Islas Falkland y Chile, junto a la promoción de una Expo de productos de las Islas y de Chile en Punta Arenas, están siendo impulsados con mucho entusiasmo por la naviera transandina Easter Island Naviera, EIN, que conecta la Isla de Pascua con Chile continental.

Así lo manifestó Lou Ellis, Sub Directora Gerente de la Corporación para el Desarrollo de las Falklands, FIDC, recordando que representantes de esa empresa naviera estuvieron en julio pasado presentando la iniciativa de un vínculo comercial de Chile, (Punta Arenas) con las Falklands.

Por su parte desde la Cámara de Comercio de las Falklands, el directivo Liam Short sostuvo que EIN ha tomado la iniciativa en todo, algo inusual para las Falklands cuyas delegaciones de comercio enfrentan muchas demoras cuando no obstáculos.

“Es más tuvimos que decirles que aflojen un poco el ritmo pues se estaban moviendo muy rápido y nosotros no contamos con los recursos para movernos a ese paso”, agregó Short.

Mostraron soluciones para todos los problemas que surgían o podían surgir y querían que la Cámara de Comercio organizara una delegación de unas veinte o más personas para la Expo que tienen planificada para fines de setiembre.

Short dijo que la FIDC ha estado apoyando todo el proyecto y Ms Ellis resaltó que el mandato de la FIDC era fomentar la actividad comercial y actuar de hilo conductor para las partes involucradas.

“Desde el principio el proyecto comercial ha sido instrumentado por EIN, y la FIDC ha estado trabajando con la comunidad de negocios locales para así despertar el interés local y ‘llenar el barco’”.

Si bien al principio hubo dudas si se podría ‘llenar el barco’ en ambas direcciones, ahora parece que eso sucederá por el interés demostrado en el sector privado, especialmente las últimas semanas, ha sido “increíble”.

La FIDC también tuvo palabras de elogio para el intendente de Punta Arenas por su decisivo apoyo a toda la iniciativa y ayuda para sortear vallas políticas.

En cuanto a la Expo comercial en Punta Arenas con productos de Falklands y chilenos, apetecibles para las Islas, según se informó está programada para el 28/29 de setiembre. Por lo visto unos 30 a 40 empresas chilenas tienen previsto participar en tanto la FIDC ha organizado una delegación de más de veinte empresas/empresarios de Falklands para que concurran. Se agrega que aún existe “amplio espacio para quienes quieren participar, que participen!”

Lou Ellis aclaró que convenía registrarse en la FIDC, antes de reservar pasajes y alojamiento, pues hay algunos interesados en concurrir que puedan necesitar alguna forma de asistencia y para la cual FIDC cuenta con recursos.

Según lo programado se intentará viajar a Punta Arenas el 26 de setiembre en anticipación a la Expo, (27/28), lo cual brindará amplio tiempo el resto de la semana para los contactos personales entre empresarios, con vistas a llenar el barco con mercadería para Falklands en su primer cruce.

También estará presente un equipo de la FIDC de apoyo en tanto el primer cruce marítimo se estima para noviembre descripta como, “una fuerte aspiración, pero también muy realista”

Además por lo visto, EIL tiene capacidad para resguardar la mercadería antes de embarcarla por unos 20 a 25 días, “tiempo suficiente se espera para poder completar una carga”.

Para Short la Cámara de Comercio y la FIDC están haciendo todos los contactos, resta ahora que la comunidad y sector privado llenen esos espacios generados y conexiones.

Short agregó que no se prevé que el vínculo propuesto colida o compita con SAAS (la naviera del gobierno) pues se trata de expandir las oportunidades disponibles en Falklands, a la vez que se sigue creciendo en resiliencia pues la comunidad de las Islas no va a decaer.

Similarmente por el “desarrollo de la industria petrolera habrá presiones adicionales para una logística que pueda responder a esa nueva industria, sin que otras actividades de la comunidad no puedan tener la capacidad para seguir desarrollando sus propios emprendimientos”.