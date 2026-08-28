Falklands investiga cierre total de otra zafra de calamar Loligo; merluza depredadora en la mira

El cierre de la zafra, con un vaivén ‘de arranque y cierre’, tal cual la describiera Barton sigue a varios años de zafras del Loligo bastante distorsionadas

La segunda zafra del calamar Loligo ha sido cerrada con el objetivo “de proteger existencias para años futuros” confirmó el Director de Recursos Naturales de las Islas James Wilson, a la vez que se elevan voces de la industria pidiendo ‘prioridad’ para una mayor investigación en la pesquería de los cefalópodos.

La zafra reabrió oficialmente el 24 de agosto, luego de una pausa de dos semanas, pero pocos días después de su reanudación la industria fue advertida que la zafra se cerraría nuevamente en vista que los niveles de biomasa aún permanecían muy bajos.

El secretario interino del Grupo de Productores de Loligo, LPG, John Barton confirmó que previo al anuncio del cierre, se les informó que las capturas eran “de mediocres a muy pobre”, y además en su totalidad eran muy bajas por el reducido número de días de pesca. Barton agregó que si bien era poca la información tras la reanudación de la pesca, “los resultados iniciales no estaban mostrando una gran mejora en las capturas”.

El cierre de la zafra, con un vaivén ‘de arranque y cierre’, tal cual la describiera Barton sigue a varios años de zafras del Loligo bastante distorsionadas. Hubo un comienzo demorado, y cierre temprano, a la primera zafra del 2025, seguida por cierres temporales y alternados hasta la segunda zafra de dicho ejercicio. En el 2024 la zafra nunca llegó a abrirse con motivo de estimativos muy bajos de la biomasa. En años anteriores las segundas zafras han sido cerradas mucho más temprano. Barton recordó que la última zafra ‘normal’ fue en el 2022 la cual efectivamente fue “excepcional”.

Por su parte el Director Wilson admitió que existían muy serias preocupaciones con respecto a la segunda zafra del Loligo. Apuntó a factores oceanográficos mencionando corrientes que “nos barrieron el Loligo” durante 2024, y dejaron muchas preguntas respecto a cuantos calamares retornaron al cuadrante de su zona de pesca, como para que puedan reproducirse para la siguiente zafra.

Merluza depredadora



Asimismo se descubrió abundancia de merluza depredadora en el área, quizá muy probablemente como consecuencia del cierre de varias áreas en zonas de pesca argentinas, sostuvo Wilson. El Director agregó que la ‘presión’ sobre la zona de pesca del Loligo se ha incrementado significativamente, y si bien el número de embarcaciones es el mismo, “se trata de naves más grandes, con más potencia, las redes han cambiado y también las horas de capturas”

En cuanto a la situación actual Wilson afirmó que ha encomendado al equipo de ciencia e investigaciones para que elabore un informe de situación, “explicando qué ha sucedido, causas potenciales, y qué podemos hacer para contar con más y mejor informaciones”

El informe se espera que aborde “todas las opciones”, Wilson sostuvo que una de las ideas que se manejó era permitir que una nave opere y capture en la franja inter-zafras, particularmente en materia de cuándo comienzan a llegar el calamar y la merluza.

Barton dijo que la creciente presencia de merluzas ha sido tema de preocupación por muchos años, “LPG ha estado haciendo campaña para resolver este tema y hasta ha propuesto soluciones”

Una de las medidas que ya se ha implementado ha sido un nuevo acuerdo en materia de pesca incidental para la merluza, el cual ha aumentado el límite de dicho índice del 10% al 50%, para esta zafra.

Barton agregó que la medida ‘bienvenida, ha estado funcionando bien mejorando las operaciones de pesca”. Sin embargo a pesar de haber ayudado a remover algo de la merluza, medidas adicionales quizá sean necesarias para proteger el Loligo en el periodo de pesca cerrado previo al inicio de la zafra”

El Director Wilson anticipó que un expediente se elevará al Comité Asesor de la Pesquería a principios de setiembre, recomendando un incremento en el esfuerzo de pesca de la Licencia A, que tiene por objetivo centrarse en la merluza.

“Cómo enfocamos el incremento en el número y abundancia de merluza es un tema mayor, y una de las razones por las cuales estamos considerando enviar un pesquero al cuadrante zona de pesca del Loligo, en el período entre las dos zafras para monitorear cuando comienza el influjo de la merluza…y potencialmente descargar un lote grande de ese volumen de incursión”.

Pero Wilson también tuvo sus dudas y fue cauteloso, “es aconsejable? Si removemos a un depredador puede que, como en ocasiones, tenga consecuencias no intencionadas desde la perspectiva de un ecosistema”.

Hablando de ls dificultades experimentadas y las causas, Wilson resumió afirmando, “No diría que se trata de un misterio, pero ciertamente es un rompe cabezas con un número importante de piezas movibles”.

Reflexiones de Barton



Barton a su vez, y reflexionando sobre los varios años de segundas zafras frustradas o menguadas dijo que “mucho recae y está en juego sobre las espaldas de las capturas del Loligo. No es simplemente la suerte de unas algunas empresas de pesca, sino más bien un componente mayor de las finanzas de la economía de las Falklands. Las zonas de pesca del calamar fluctúan, y en verdad esta seguidilla de zafras pobres y muy pobres están generando una creciente y significativa preocupación dentro de LPG”.

La necesidad de investigaciones adicionales sobre el Loligo y los factores detrás de las menguadas zafras es algo lo cual el Dr. Barton reveló es motivo de discusión entre el LPG y el Departamento de Recursos Naturales, aunque agregó que las investigaciones lo más probable es que sean encaradas por intermedio del Plan de Administración del Loligo.

Aún así Barton llamó para que las investigaciones sean afrontadas como una prioridad.

“El punto de vista de LPG es que las investigaciones respecto a los desafíos presentes que se afrontan en la pesquería del Loligo deben avanzar como asunto de la mayor prioridad”

Por último habría que agregar que John Barton fue por años Director de Pesca y posteriormente del Departamento de Recursos Naturales de las Falklands (hasta2019) y actualmente es secretario del Loligo Producers Group

El calamar Loligo tiene dos zafras anuales, febrero a mayo y luego de agosto a octubre.