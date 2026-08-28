Estados Unidos exime de aranceles a la carne de Brasil y Paraguay, pero no a la de Argentina y Uruguay

Para Brasil, el mayor proveedor de carne vacuna del mercado estadounidense, la medida supone eliminar durante tres meses el arancel extracuota del 26,4 % que paga desde mediados de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 26 de agosto una proclamación que exime temporalmente de aranceles la importación de hasta 300.000 toneladas de recortes magros de carne vacuna, una medida de la que quedan excluidos los países que ya disponen de contingentes propios en el mercado estadounidense, entre ellos Argentina y Uruguay. Los principales beneficiarios serán Brasil y Paraguay.

El texto, titulado Further Ensuring Affordable Beef for the American Consumer, invoca la sección 404 de la Ley de Acuerdos de la Ronda Uruguay, que permite ampliar de forma temporal un contingente arancelario. La ampliación regirá durante 90 días desde el 1 de septiembre, con un máximo de 100.000 toneladas mensuales asignadas por orden de llegada en tres tramos hasta el 30 de noviembre.

La exclusión responde a un aspecto técnico. La proclamación asigna la totalidad del volumen adicional a la categoría estadística de “otros países o áreas”, donde no figuran los exportadores con cuota específica. Quedan así fuera Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, que obtuvo una asignación propia de 13.000 toneladas el 1 de enero, además de Canadá y México, cubiertos por el tratado de libre comercio.

Para Brasil, el mayor proveedor de carne vacuna del mercado estadounidense, la medida supone eliminar durante tres meses el arancel extracuota del 26,4 % que paga desde mediados de enero. Paraguay accede por la misma vía: embarcó 23.497 toneladas en enero, aunque desde entonces se ha mantenido por debajo de las 5.000 mensuales.

Argentina dispone de un contingente propio que era históricamente de 20.000 toneladas anuales y que una proclamación del 6 de febrero elevó hasta las 100.000 para este año calendario. Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador ABC, confirmó que el país queda fuera junto con Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, y que el único beneficiado sería Brasil. “Lo estamos analizando”, declaró al diario La Nación.

El alcance del perjuicio es discutible. Colin Carter, profesor emérito de economía agraria en la Universidad de California en Davis, señaló que Argentina no es actualmente un proveedor relevante del tipo de producto incluido en el programa, recortes magros destinados a mezclarse con carne estadounidense para elaborar carne molida. Desde Brasil, la asociación exportadora Abiec indicó que sus miembros pueden beneficiarse, aunque la exigencia de comercializar esos cortes con un descuento cercano al 25 % limita la ganancia de margen.

La Casa Blanca justificó la decisión en la caída del rodeo estadounidense, que sitúa en su nivel más bajo en 75 años, y en las restricciones a la importación de ganado en pie desde México por el gusano barrenador, la sequía y los incendios forestales. El Departamento de Agricultura proyecta una caída de la producción cercana al 4 % respecto de 2025. Trump advirtió que podría revocar la medida para evitar un beneficio extraordinario a los productores extranjeros si el descuento no se materializa.