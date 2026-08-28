El papa dice que a los Estados les cuesta controlar la concentración de la inteligencia artificial

El pontífice pidió actuar de modo que “el bien de la familia humana no se sacrifique por intereses privados” y planteó una pregunta sobre el ritmo del desarrollo tecnológico

El papa León XIV advirtió este viernes de la dificultad que enfrentan los Estados para supervisar la inteligencia artificial, concentrada a su juicio en manos de un reducido número de grandes actores económicos y tecnológicos, y pidió que el uso de esas herramientas se rija por criterios éticos.

“Es importante que se establezca una cierta ética para acompañar el uso de estas importantes herramientas que, lamentablemente, se concentran en manos de los grandes actores económicos y tecnológicos, y que al Estado le cuesta controlar”, afirmó durante una audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico con los miembros del Institut International des Sciences Administratives, organismo con sede en Bruselas, al término de su conferencia anual celebrada en Roma.

El pontífice pidió actuar de modo que “el bien de la familia humana no se sacrifique por intereses privados” y planteó una pregunta sobre el ritmo del desarrollo tecnológico: “La velocidad a la que se desarrollan las innovaciones relativas a la inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos si en el futuro se podrá controlar a estas máquinas, si el hombre no corre el riesgo de convertirse en víctima de sus propias invenciones”. Señaló asimismo que uno de los problemas graves del presente es constatar que “las decisiones sobre la vida humana se confían a las máquinas”.

León XIV defendió lo que llamó el carácter irreemplazable de la inteligencia humana frente a esas herramientas y sostuvo que el trabajo de los expertos puede ayudar a las autoridades a tomar decisiones en la materia. Cerró alentando a los participantes a trabajar por la humanización de las tecnologías digitales, “a fin de que sirvan a la vida y a la paz”.

La intervención se apoya en Magnifica humanitas, la encíclica que el papa dedicó a la salvaguarda de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, y llega una semana después de otra audiencia sobre el mismo asunto. El 21 de agosto, ante unos doscientos miembros de la International Catholic Legislators Network reunidos en Roma, advirtió del riesgo de que la innovación tecnológica se convierta en “otro instrumento de colonialismo ideológico o económico”, una “forma sutil de dominio” capaz de aumentar la dependencia de las naciones más pobres respecto de las más ricas.

En aquella ocasión sostuvo que cada logro tecnológico plantea una cuestión moral que no se limita a “qué podemos hacer, sino qué debemos hacer”, y advirtió contra la tentación de construir “una nueva Torre de Babel donde el poder, la eficiencia y el control oscurezcan el rostro de la persona humana”.

La inteligencia artificial ha ocupado un lugar central en el pontificado desde su inicio. León XIV, primer papa nacido en Estados Unidos, posee además la nacionalidad peruana tras décadas como misionero y obispo de Chiclayo. No mencionó a ninguna empresa en concreto.