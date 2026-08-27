Tambores en su barrio y velatorio en el Parlamento: Uruguay despide a Ruben Rada

El velatorio reunió a dirigentes de distinto signo político

Uruguay despidió este jueves al músico Ruben Rada con un velatorio abierto al público en el Palacio Legislativo, sede del Parlamento, después de que cientos de personas se congregaran la noche anterior con tambores en el barrio donde creció, sin convocatoria oficial de por medio.

El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para la jornada. El decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi dispuso que el pabellón nacional permaneciera a media asta en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra, y estableció honores fúnebres y que los gastos del sepelio corran por cuenta del Tesoro Nacional. La resolución que habilitó el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos, entre las 14:00 y las 21:00, la firmó la vicepresidenta Carolina Cosse en su calidad de presidenta de la Asamblea General.

La primera despedida, sin embargo, fue espontánea. La noche del miércoles, tras conocerse la muerte del artista a los 83 años por una neumonía bilateral, cientos de personas se reunieron en la zona de Isla de Flores, entre los barrios Sur y Palermo, epicentro histórico del candombe montevideano y lugar donde Rada creció rodeado de comparsas. La convocatoria circuló por redes sociales y de boca en boca, y respondía a un deseo que el propio músico había dejado escrito en su canción “Muriendo de Plena”: pedía que no lo velaran con llanto, sino cantando.



Photo: Agencia Foco Uy





Ese mismo tema volvió a sonar en el Parlamento. Hacia las cuatro de la tarde, los hijos de Rada y su esposa, Patricia Jodara, se reunieron junto al féretro con los músicos León Gieco, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y Jorge Nasser para cantar Blumana. La interpretación dio paso a Muriendo de plena, y el resto de los presentes se sumó marcando la clave de candombe con las palmas.

El velatorio reunió a dirigentes de distinto signo político. Además de Orsi, acudieron el expresidente Julio María Sanguinetti, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky. Sanguinetti definió a Rada como “un grande de la música popular” y lo comparó con José Gervasio Artigas, figura fundacional de la independencia uruguaya, y con Obdulio Varela, capitán del equipo que ganó el Mundial de 1950.

Topolansky relató que algunos jóvenes se acercaron a dejar manzanas junto al féretro, en alusión a Las manzanas, uno de los primeros éxitos del músico. La central sindical PIT-CNT recordó por su parte su etapa con el grupo Tótem durante la dictadura cívico-militar, cuando, según su comunicado, sorteó la censura con canciones que sostuvieron un espíritu de resistencia.

El sepelio está previsto para este viernes. El cortejo partirá a las 11:00 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile, en Barrio Sur, hacia el Cementerio del Norte.