Portales especializados calculan en 1.000 millones el coste del absentismo por GTA VI en EE UU

El juego se desarrolla en Rockstar North, la sede de la compañía en Edimburgo, donde trabajan unas 900 personas, aunque en el proyecto han intervenido cerca de 4.000 empleados

Medios especializados en videojuegos y tecnología calculan que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre, podría costar a la economía estadounidense más de 1.000 millones de dólares en productividad perdida, por la cantidad de trabajadores que faltarían a su puesto para jugar. La estimación circula desde el año pasado en el ecosistema digital del sector y no procede de un estudio publicado.

La atribución nominal más concreta corresponde al catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, citado por el portal español eloutput, según el cual solo la primera jornada podría generar pérdidas cercanas a esa cifra por absentismo. El cálculo que reproducen esos medios parte de suponer que alrededor de un millón y medio de personas se ausenten un día laborable y multiplicarlo por la aportación media anual de un trabajador estadounidense al producto interior bruto, en torno a 70.000 dólares. Ninguna consultora ha publicado la metodología completa.

Existen precedentes medidos con mayor rigor. La firma Challenger, Gray & Christmas cifró en más de 4.000 millones de dólares la pérdida de productividad del lunes posterior a la Super Bowl, sobre la base de una encuesta del Workforce Institute a 1.107 adultos. En el sector de los videojuegos, lanzamientos como Halo 3 en 2007 generaron un fenómeno equivalente, bautizado entonces como “Halo Holiday”. Varias compañías pasaron después a programar sus estrenos en viernes para amortiguar el efecto.

La escala del fenómeno tiene fundamento en los antecedentes de la saga. Grand Theft Auto V, publicado en 2013, acumula 230 millones de copias vendidas y cerca de 10.000 millones de dólares de recaudación, lo que lo convierte en el producto cultural más rentable de la historia.

El juego se desarrolla en Rockstar North, la sede de la compañía en Edimburgo, donde trabajan unas 900 personas, aunque en el proyecto han intervenido cerca de 4.000 empleados repartidos por todos los estudios del grupo. La acción transcurre en Vice City, dentro del ficticio estado de Leonida, una versión deformada de Florida, y el jugador controla a dos protagonistas: Jason Duval, exmilitar, y Lucía Caminos, de origen hispano. La inmigración en Estados Unidos figura entre los temas que aborda.

“Espero que cumplamos con tantas expectativas como la gente tenga sobre él”, declaró Rob Nelson, director de desarrollo y codirector de Rockstar North, al diario El País, único medio en español invitado a una demostración previa del juego.

La edición estándar costará 79,99 dólares y la Ultimate 99,99. El juego se venderá únicamente en formato digital, decisión criticada por coleccionistas que coincide con el anuncio de Sony de dejar de editar títulos en soporte físico en 2028.