Más de 390 cuerpos recuperados y cerca de 1.500 sin localizar por la riada del Himalaya nepalí

La elevada presencia de extranjeros se explica por la función del corredor afectado. Es una de las principales conexiones terrestres entre Katmandú y el Tíbet

Los equipos de rescate han recuperado al menos 389 cuerpos en territorio nepalí y otros tres en la región china del Tíbet, mientras cerca de 1.500 personas continúan sin ser localizadas tras la riada que el miércoles descendió por los valles del Himalaya, en la frontera entre ambos países. Un portavoz de la policía nepalí indicó a la agencia Reuters que la cifra de fallecidos seguirá aumentando conforme avancen las labores de socorro.

Las cuentas de ambos países deben tomarse con cautela. La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Nepal contabiliza más de 910 personas sin contacto, entre ellas 540 extranjeros de 32 países, 127 nepalíes residentes en el exterior, 85 miembros de los cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de vecinos. Las autoridades chinas cifran en 558 los no localizados en su lado, 260 de ellos extranjeros. Ninguno de los dos Gobiernos ha aclarado si ambas listas se solapan, en particular respecto de quienes cruzaban la frontera, y los recuentos siguen en verificación: pueden incluir a personas a salvo pero incomunicadas por los cortes de carreteras, electricidad y telefonía. La India confirmó que 288 de sus ciudadanos figuran entre los desaparecidos, y España, cuatro.

La elevada presencia de extranjeros se explica por la función del corredor afectado. Es una de las principales conexiones terrestres entre Katmandú y el Tíbet, utilizada por excursiones hacia Lhasa y el Everest y por peregrinos que se dirigen al monte Kailash y al lago Manasarovar, lugares sagrados para el hinduismo. La localidad nepalí de Syabrubesi es además el punto de partida de las rutas de senderismo del valle de Langtang.

El Ejército nepalí informó de 466 personas rescatadas con vida y evacuadas por aire, entre ellas 31 extranjeras; el mando chino ha confirmado por ahora dos rescates. Nepal mantiene desplegados 7.415 policías y militares y ha realizado 239 vuelos de helicóptero. Los cuerpos han aparecido en ocho distritos, arrastrados en algunos casos más de cien kilómetros río abajo; solo 17 se localizaron en Rasuwa, el distrito más golpeado.

Al menos 19 puentes y cerca de 40 kilómetros de carretera quedaron destruidos, y unos 430 megavatios de capacidad hidroeléctrica resultaron afectados, algo más del 12 % de la potencia instalada del país.

Persiste además una amenaza activa. Los materiales desprendidos bloquearon parcialmente un cauce aguas arriba del paso de Gyirong y formaron un lago que el jueves contenía unos dos millones de metros cúbicos y ya rebosaba. El Ministerio de Recursos Hídricos chino calcula que podrían sumarse tres millones más en los próximos tres días y sitúa el máximo de nivel en torno al 1 de septiembre. Pekín considera elevado el riesgo de descarga repentina y ha evacuado a 369 habitantes de cuatro aldeas en un radio de catorce kilómetros.