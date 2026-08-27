Legisladores argentinos viajan a Brasilia para reencauzar la relación con Brasil

Entre los intereses argentinos que a su juicio quedan comprometidos, Massot citó el funcionamiento del Mercosur y el respaldo de Brasil al reclamo argentino de soberanía sobre las Falklands

Una delegación de diputados y senadores argentinos de partidos opositores viajará el miércoles próximo a Brasilia con el objetivo de recomponer la relación bilateral, deteriorada desde que el presidente Javier Milei se refirió en términos ofensivos a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La comitiva tiene previsto reunirse con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, con la cancillería y con representantes de la Presidencia.

“Vamos a viajar a Brasilia para mantener reuniones en el marco de la diplomacia parlamentaria”, anunció el diputado Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, durante una sesión de la Cámara de Diputados. Sostuvo que “no hay ningún mandato electoral, por más fuerte que sea, que le permita al Poder Ejecutivo llevarse puestos cuarenta años de relaciones bilaterales estratégicas” y calificó de irresponsable el deterioro del vínculo con el principal socio comercial del país.

Entre los intereses argentinos que a su juicio quedan comprometidos, Massot citó el funcionamiento del Mercosur y el respaldo de Brasil al reclamo argentino de soberanía sobre las Falklands/Malvinas.

El anuncio se produjo el mismo día en que la Cámara de Diputados debatió una propuesta de declaración para repudiar los agravios y ratificar el carácter estratégico de la relación bilateral, que incluía además citar al canciller Pablo Quirno a dar explicaciones. El texto obtuvo 128 votos a favor, 108 en contra y 9 abstenciones. Al no figurar en el temario de la sesión, requería el aval de dos tercios de los presentes, por lo que no prosperó pese a contar con mayoría simple.

La crisis se originó el 25 de julio, cuando Milei participó en São Paulo en el acto de proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal. Allí se refirió a Lula como “ladrón” y “presidiario” y empleó expresiones descalificatorias contra un juez del Supremo Tribunal Federal. Brasilia llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires el 26 de julio y el 4 de agosto rebajó las relaciones al nivel de encargados de negocios, además de solicitar el regreso del embajador argentino, que aún no ha retomado funciones.

La composición de la delegación no está cerrada. Los organizadores prevén la participación de legisladores de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otras fuerzas, con representación de alrededor del 60 % de los partidos con bancas parlamentarias. Massot subrayó que la iniciativa tendrá carácter institucional y que no busca “ninguna intervención partidaria”.

El viaje se producirá a poco más de un mes de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre. El Gobierno argentino no se ha pronunciado sobre la iniciativa.