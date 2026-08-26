Muere a los 83 años Ruben Rada, el músico que llevó el candombe uruguayo a la escena internacional

Rada desarrolló una carrera centrada en el candombe, la tradición percusiva afrouruguaya inscrita en 2009 por la Unesco en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

El cantante, compositor y percusionista uruguayo Ruben Rada murió este miércoles a los 83 años en Montevideo. Su familia comunicó el fallecimiento a través de las redes sociales del artista y precisó que ocurrió a las 15:30, “después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada desarrolló una carrera de más de seis décadas centrada en el candombe, la tradición percusiva afrouruguaya inscrita en 2009 por la Unesco en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Su aportación consistió en fusionarla con el rock, el jazz, el funk y la murga, y proyectarla fuera del Río de la Plata.

Integró tres formaciones determinantes en la música uruguaya. Con El Kinto, junto a Eduardo Mateo, participó en el desarrollo del llamado candombe beat, que incorporó instrumentos eléctricos, tumbadoras y batería a un repertorio cantado en español. A principios de los años setenta formó parte de Tótem, banda de vida breve pero influencia duradera, con la que grabó dos discos y firmó composiciones como “Dedos”, “Biafra” y “Negro”. Después se sumó a Opa, el grupo de Hugo y Osvaldo Fattoruso y Ringo Thielmann, que llevó el candombe hacia el jazz-rock. En Buenos Aires formó también S.O.S., Sonido Original del Sur, con el saxofonista Héctor “Finito” Bingert.

Su carrera solista comenzó en 1969 con un álbum que terminó conociéndose como Las Manzanas, por el éxito de esa canción. Siguieron títulos como “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Blumana” y “Muriendo de plena”. Desde finales de los años noventa desarrolló además repertorio infantil a través del personaje Rubenrá. En 2021 editó As noites do Rio / Aerolíneas Candombe, en homenaje a su madre, de origen brasileño.

En 2011 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy por su trayectoria y en 2014 el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo le otorgó la Medalla Delmira Agustini.

Rada enfermó en plena actividad. Trabajaba en un disco con el grupo argentino Los Auténticos Decadentes, había anunciado dos conciertos con el brasileño Chico César en Buenos Aires y preparaba un homenaje a Tótem, con dos funciones previstas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre, en las que iba a reencontrarse con el bajista Daniel “Lobito” Lagarde. El día de su cumpleaños había estrenado ¿Quién va a cantar?, una serie de encuentros con otros artistas cuyo primer episodio grabó con la banda La Vela Puerca.

“Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera”, había dicho en una entrevista.