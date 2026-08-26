Falklands: Navitas programa llevar producción diaria de petróleo hasta 180.000 barriles

La plataforma petrolera de Navitas Petroleum, Aoka Mizu para la extracción petrolera offshore Sea Lion, aguas al norte de las Islas Falklands

El operador-promotor mayoritario del desarrollo de la industria petrolera en las Islas Falkland, la empresa israelí-británica Navitas Petroleum acelera el desarrollo del yacimiento Sea Lion aguas al norte de las Islas, con la intención de llevar la producción programada de hidrocarburos de 55.000 a 180.000 barriles diarios hacia fines de la década.

En ese sentido y de acuerdo a la información disponible desde Londres, Navitas había firmado un Memorando de Entendimiento y finalmente adquirió una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) OSX-1, adicional a la Aoka Mizu ya contratada.

Con la FPSO OSX-1, se podría incrementar la capacidad de producción de Sea Lion hasta llegar a los 125.000 barriles de petróleo diarios adicionales, acelerando la producción inicialmente prevista del proyecto, en el entorno de los 55.000 barriles.

La Aoka Mizu actualmente se encontraría en mantenimiento y modernización en un astillero de Singapur a donde fue trasladada desde el Medio Oriente, temiéndose por la volátil situación política de esa región. Navitas habría desembolsado 125 millones de dólares por la segunda FPSO.

Mientras tanto en las propias Islas Falkland ya están en plena ejecución trabajos de logística para el desarrollo de la extracción de petróleo, incluyendo un embarcadero, amplios espacios para almacenar equipos, materiales y la construcción de un complejo de módulos con capacidad de 260 camas para el personal que se estima resulte necesario.

Actualmente el día de hoy, Rockhopper Exploration, que posee una participación minoritaria en el proyecto (35%), busca definir la forma en que la FPSO adicional se incorpore formalmente a los acuerdos que mantiene con Navitas por Sea Lion.

La perforación petrolera está programada para comenzar a principios de 2027, mientras que la primera producción de petróleo proyectada se estima que sea en el primer semestre de 2028.

Lo cierto es que de hecho, según lo anticipado el desarrollo de la fase 1 del proyecto Sea Lion se mantiene según lo previsto y proyectado, para que la primera producción petrolera sea en el primer trimestre de 2028. Sin embargo, el plan establecido por la israelí Navitas busca utilizar la OSX-1 para desarrollar e impulsar los recursos disponibles en el Área de Desarrollo Central (CDA) del campo Sea Lion, para acelerar así la producción petrolera.