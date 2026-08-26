Falklands, los lanchones donde fijar estructura portuaria nueva se espera lleguen de China en el 2027

La estructura portuaria actual de las Falklands, FIPASS, que ha cumplido su vida útil con más de cuatro décadas expuestas al viento y salitre

Hacia mediados del 2027, llegaran a las Islas Falkland desde China los lanchones sobre los cuales se montara la nueva estructura portuaria de las Islas, de acuerdo a lo informado por el legislador MLA Dean Dent, quien tiene bajo su área de responsabilidad la cartera de Infraestructura Pública.

Según explicó el legislador el acuerdo con el astillero es “parte sustancial del proyecto para renovar la estructura portuaria, lo cual también reduce considerablemente el riesgo sobre cómo llegarán esos lanchones a las Islas, demoras en el contrato y posibles retrasos en la operación hasta su destino aquí en las Falklands, hacia mediados del 2027”.

También explicó que tanto la construcción de dichos lanchones como su transporte estaban incluidos en el presupuesto total de £160 millones para la obra.

En cuanto a la calzada que se está construyendo desde el obrador hasta el mar, MLA Dent reveló que la misma ya sobrepasaba el nivel del agua. Son mas de 2,8 metros de piedras compactadas, y si bien a[un faltan algunos tramos, es un verdadero mojón en la estructura que se está construyendo”

Algo similar con los necesarios terraplenes y el desvío de un caño maestro que limitaba el trabajo de la vía de acceso.

“Podemos decir que los trabajos avanzan muy bien,” sostuvo MLA Dent.

Otro tema, qué hacer con los actuales lanchones de la presente estructura de FIPASS, (con más de cuatro décadas) se aguarda una decisión, “hundirlas o venderlas aunque sea como chatarra”. La opinión dominante es recuperar algún beneficio mediante la venta, y se están analizando posibles compradores de ese material”.

Agregó que el costo de hundir y echar a pique los lanchones viejos ya estaba incluido en el presupuesto, pero si se lograba venderlo/s habría beneficios a ganar por encima de los costos.

Respecto a la totalidad del Proyecto tal cual se presenta en la actualidad, MLA Dent dijo que existe “considerable margen de contingencia dentro del presupuesto”, y en estos días el equipo de gobierno encomendado con el tema puerto, nos brindará un estado de situación del proyecto a los legisladores, particularmente “sobre posibles conocidos riesgos de futuro, como también de futuras posibles oportunidades”

Resaltó que los hechos demuestran que existe un mayor seguimiento de las obras que en anteriores proyectos”.

Un punto que quedó ajeno al debate fue, --y es lo que decidiera el Consejo Ejecutivo a principios de año--, o sea relativo a la remoción del pequeño pontón para botes y para comunicarse con la estructura portuaria nueva, para lo cual “esperamos que el sector privado se mueva y se interese en el asunto”

Esta prevista dentro de muy poco una reunión de partes interesadas junto a los legisladores, el gobierno de las Islas y el sector privado, y es cuando “esperamos poder ‘medir’ en la reunión si están dispuestos a asumir esa tarea”

El legislador MLA Dent dijo que contar con el pontón y un pequeño bote eran vitales, “y si no existiera interés del sector privado de proveerlo, lo más probable pienso es que quizá el asunto tendrá que volver al Consejo Ejecutivo para encontrar alguna forma en que el gobierno de las Islas lo pueda financiar”.