Doce británicos figuran entre los viajeros sin localizar tras la riada en la frontera de Nepal

El Gobierno nepalí apunta a un sismo de magnitud 4,4 registrado a las 8:37 hora local, que habría provocado un desprendimiento capaz de bloquear el cauce

Doce ciudadanos británicos figuran en la lista provisional de viajeros con los que las autoridades nepalíes no han logrado establecer contacto tras la riada y los deslizamientos de tierra que golpearon este miércoles el corredor fronterizo entre Nepal y el Tíbet. La junta de turismo del país asiático incluyó en ese registro a cientos de personas, entre ellas 105 ciudadanos indios, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, además de nepalíes.

Las autoridades subrayan que la relación sigue en verificación y que no puede afirmarse que todos los incluidos hayan sido arrastrados por las aguas. Las comunicaciones y el suministro eléctrico permanecen cortados en la zona, lo que dificulta el contacto. El carácter preliminar del listado quedó de manifiesto con el caso español: las autoridades nepalíes situaron a dos españoles entre los no localizados, mientras el Ministerio de Exteriores en Madrid indicó que “no constan españoles afectados o ilocalizables”.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey (@ravipandey2643) August 26, 2026

Las cifras difieren según la fuente. El registro difundido por la junta de turismo asciende a 484 personas —391 extranjeras y 93 nepalíes— en una versión, y a 384 en la difundida por la agencia Reuters. Los balances de víctimas mortales también divergen de forma sustancial entre las distintas coberturas, sin que las autoridades hayan consolidado una cifra oficial. Permanecen además incomunicados decenas de policías y militares destinados en la frontera, empleados de aduanas y trabajadores de una central hidroeléctrica.

La riada golpeó primero el distrito de Rasuwa, de unos 50.000 habitantes, y en particular las localidades de Timure y Syabrubesi, donde los helicópteros de rescate no pudieron aterrizar. Después avanzó hacia el sur por el curso del Trishuli hasta el distrito de Nuwakot. En el lado chino, la televisión estatal informó de fallecidos y desaparecidos en el condado de Gyirong, con 601 rescatistas desplegados.

El origen del fenómeno está en disputa. La agencia china Xinhua sostiene que el flujo de agua y lodo se generó en territorio nepalí; la División de Previsión de Inundaciones de Nepal afirma que llegó desde el Tíbet por el río Bhote Koshi. El Gobierno nepalí apunta a un sismo de magnitud 4,4 registrado a las 8:37 hora local, que habría provocado un desprendimiento capaz de bloquear el cauce, aunque su propia autoridad de gestión de desastres califica esa explicación de preliminar e investiga también el posible vaciamiento de un lago glaciar. China ha mencionado una avalancha como hipótesis.

El Ministerio de Energía nepalí cifró en 430 megavatios la capacidad de generación afectada, más del 12 % del total hidroeléctrico nacional. En julio de 2025 otra riada del mismo río causó al menos once muertos y destruyó el puente que conecta ambos países.