Crucero de 73 noches con la mezzosoprano internacional Katherine Jenkins pasará por las Falklands

Saga Cruises añadió dos actuaciones de la mezzosoprano galesa Katherine Jenkins a la programación de entretenimiento durante su Gran Viaje de 73 noches a Sudamérica en 2027, cuando desde enero el ‘Spirit of Adventure’ pase por 21 puertos en 15 países, visitando Río de Janeiro y Buenos Aires, las Islas Malvinas, el Canal de Panamá, las aguas de avistamiento de ballenas frente a las costas de Chile y los glaciares de la Patagonia.

Jenkins actuará dos veces en el Playhouse Theatre del barco, los días 22 y 23 de enero. Esta será su primera aparición en una nave de Saga en más de una década, y su debut a bordo de la flota Saga Spirit.

“No se me ocurre una mejor manera de comenzar las celebraciones de nuestro 30º aniversario que con un viaje único por Sudamérica. Los huéspedes podrán explorar Brasil, Argentina, Chile y muchos otros destinos fascinantes, como Puerto Stanley en Falkland Islands, lo cual también es oportuno, ya que en 2027 se cumplen 45 años del conflicto de las Falklands”, dijo Nigel Blanks, director ejecutivo de Saga Travel.

“Nos complace enormemente dar la bienvenida a Katherine Jenkins a bordo para este viaje histórico, quien compartirá su increíble voz con los pasajeros como parte de estas celebraciones tan especiales. El ‘Spirit of Adventure’ es el barco perfecto para este crucero, ya que ofrece nuestra galardonada relación calidad-precio con todo incluido y el alto nivel de servicio que hace que nuestra experiencia de crucero boutique sea verdaderamente inolvidable”, añadió,

El ‘Spirit of Adventure’ zarpará el 7 de enero de 2027 desde Portsmouth, pasando por Gran Canaria y Cabo Verde, con destino a Salvador de Brasil y Río de Janeiro. Tras una escala en Buenos Aires, el barco navegará hacia Montevideo y realizará la primera escala del Saga en Puerto Madryn, puerta de entrada a la fauna salvaje de la Patagonia.

El barco pasará dos días en Puerto Stanley, en las Falklands, antes de rodear el Cabo de Hornos y pasar junto a los glaciares Amalia y Brüggen. A continuación, hará escala en Punta Arenas, Puerto Montt y Valparaíso antes de pernoctar en Callao, Perú.

Desde Lima, los huéspedes pueden optar por una excursión terrestre de cuatro días y tres noches a los Andes peruanos hasta Machu Picchu y viajar en el tren Vistadome a través del Valle Sagrado para explorar la ciudadela inca del siglo XV, con paradas en Pisac, Sacsayhuamán y la catedral colonial de Cusco en el camino.

A continuación, el barco continúa su viaje hacia dos nuevos puertos para Saga: Salaverry para Trujillo y Fuerte Amador en Panamá, antes de transitar por el Canal de Panamá.

Desde Colón, el viaje hace escala en Cartagena, Colombia; Aruba; Granada; Tobago y Barbados, y finalmente en São Miguel (Azores), antes de regresar a Portsmouth.

Para los pasajeros que no puedan comprometerse a 73 noches en alta mar, Saga también ha dividido el viaje en cuatro cruceros más cortos con vuelos incluidos. La compañía de cruceros señaló que la demanda ha sido alta, y que los segmentos de Buenos Aires a Chile y de allí a Granada ya están agotados.