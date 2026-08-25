Los viajes de argentinos al exterior caen un 21,2 % mientras Brasil y Uruguay lideran las visitas

Entre los turistas que ingresaron a Argentina, el 36,1 % procedía de Brasil y el 16 % de Uruguay

El número de residentes argentinos que salieron del país en julio descendió un 21,2 % interanual, hasta 1,22 millones de personas, según el informe de estadísticas de turismo internacional difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En sentido inverso, ingresaron 830.200 visitantes extranjeros, un 17,9 % más que un año atrás.

De los residentes que salieron del país, 697.200 fueron turistas y 531.100 excursionistas, es decir, viajeros que no pernoctaron en el exterior. Brasil concentró el 22 % del turismo emisivo y Paraguay el 15,2 %.

El crecimiento del turismo receptivo responde en buena medida a los visitantes de un día. De los 830.200 extranjeros que entraron al país, 466.200 fueron turistas, con un aumento del 9,1 %, mientras que 363.900 fueron excursionistas, categoría que se disparó un 31,5 %. Estos últimos se concentran en ciudades fronterizas o en visitas de una jornada a Buenos Aires y tienen un impacto económico considerablemente menor.

Entre los turistas que ingresaron a Argentina, el 36,1 % procedía de Brasil y el 16 % de Uruguay. La tercera posición correspondió a la categoría residual “resto de América”, con un 10,8 %, por delante de Chile, que en junio había sido el tercer mercado emisor con un 12,8 %.

El saldo del intercambio siguió siendo desfavorable para Argentina: salieron unos 398.000 residentes más de los visitantes que ingresaron. En el primer semestre el déficit acumulado fue de 3,49 millones de viajeros, con 2,9 millones de turistas extranjeros frente a 6,38 millones de residentes que viajaron al exterior.

La caída del turismo emisivo consolida una tendencia sostenida. En junio el descenso interanual fue del 22 % y en el conjunto del primer semestre, del 13,2 %. El cambio responde al encarecimiento relativo de viajar al exterior para los residentes argentinos tras la evolución del tipo de cambio, después de dos años en que el peso apreciado impulsó las salidas a niveles históricos.

En términos monetarios, el desequilibrio también persiste. Durante el segundo trimestre los visitantes extranjeros gastaron 608,8 millones de dólares en Argentina, mientras que los residentes desembolsaron 1.360,7 millones en el exterior, con un saldo negativo de 751,9 millones. El gasto diario promedio fue de 87,3 dólares por persona en el caso de los extranjeros y de 105,8 en el de los argentinos fuera del país.

El intercambio turístico argentino se mantiene fuertemente concentrado en el Mercosur: Brasil encabeza tanto los ingresos como las salidas, y los tres primeros destinos y orígenes corresponden a países del bloque o limítrofes.