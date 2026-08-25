Chile protesta ante Argentina por las palabras de un jefe militar sobre el Estrecho de Magallanes

Valverde no especificó a qué país atribuía esa soberanía, pero las autoridades y la prensa chilenas interpretaron sus palabras como una reivindicación argentina sobre el paso austral.

La Cancillería de Chile anunció este lunes que enviará una nota de protesta al Gobierno argentino por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, en las que mencionó el Estrecho de Magallanes al referirse a cuestiones de soberanía.

Valverde habló el domingo en una entrevista con el canal de YouTube La Fábrica del Podcast. “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y eso te puede alertar un montón de cosas”, afirmó. No especificó a qué país atribuía esa soberanía, pero las autoridades y la prensa chilenas interpretaron sus palabras como una reivindicación argentina sobre el paso austral.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, respondió desde Vietnam, donde realizaba una visita oficial. “La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, declaró, e hizo “un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos”. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que llamaba la atención “que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir”.

El anuncio de la nota siguió a las exigencias de parlamentarios de distintos sectores. El diputado socialista Nelson Venegas argumentó que en derecho internacional la ausencia de protesta ante afirmaciones de este tipo puede interpretarse como un reconocimiento de soberanía extranjera sobre el propio territorio. El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme rechazó las declaraciones y las situó en una serie de episodios anteriores.

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena conforme al Tratado de Límites de 1881 y al Tratado de Paz y Amistad de 1984, este último suscrito tras la crisis bilateral de 1978 por el canal Beagle y la mediación de la Santa Sede. El paso, junto con el Drake —aguas internacionales situadas entre el cabo de Hornos y la Antártida—, constituye la principal alternativa al canal de Panamá para la navegación entre el Atlántico y el Pacífico.

Valverde fue designado al frente del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en noviembre de 2024. Egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1989 y se desempeñó como piloto de cazabombarderos.

Ni el Gobierno argentino ni la Fuerza Aérea se habían pronunciado al cierre de esta información. El episodio se produce tres semanas después de que Brasil rebajara sus relaciones diplomáticas con Buenos Aires al nivel de encargados de negocios.