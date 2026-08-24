El Congreso Panamericano de Montevideo cierra con un reclamo de diálogo más igualitario entre norte y sur

“Es necesario replantear en términos más igualitarios el diálogo entre el norte y el sur de las Américas”, sostuvo el coordinador del encuentro en el acto de clausura celebrado en el Teatro Solís

La tercera edición del Congreso Panamericano concluyó el domingo en Montevideo con un llamado a replantear en términos más igualitarios la relación entre el norte y el sur del continente americano. El foro, que reunió a unos 150 legisladores, gobernadores y exmandatarios de quince países, tendrá su próxima edición en Brasil en 2027.

“Es necesario replantear en términos más igualitarios el diálogo entre el norte y el sur de las Américas”, sostuvo el coordinador del encuentro, David Adler, en el acto de clausura celebrado en el Teatro Solís. Las conclusiones se organizaron en torno a la integración regional, la paz y la seguridad, las políticas de cuidados y los sistemas de bienestar.

El congreso registró una ausencia significativa: la del expresidente colombiano Gustavo Petro, impulsor de la primera edición, celebrada en Bogotá en 2024. Los organizadores cancelaron su participación de forma preventiva para evitar exponerse a sanciones, dado que Petro figura desde octubre de 2025 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, junto con la entonces primera dama, su hijo mayor y su ministro del Interior. La designación, de carácter administrativo y no judicial, invocó un presunto papel en el tráfico ilícito de drogas. No ha habido juicio ni condena, y el Gobierno colombiano de entonces la calificó de persecución política.

Entre los temas debatidos figuró la militarización de la seguridad pública en varios países de la región. El senador brasileño Humberto Costa advirtió que la inclusión de dos organizaciones de su país en la lista estadounidense de grupos terroristas afecta a la soberanía nacional y podría servir de argumento para una intervención militar bajo la justificación del combate al narcotráfico. Pidió atención particular sobre Brasil de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Los legisladores estadounidenses presentes se refirieron a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre en su país. El representante Jesús García planteó priorizar el bienestar de la clase trabajadora y el respeto a la soberanía de las naciones latinoamericanas.

El encuentro, desarrollado entre el viernes y el domingo con sesiones públicas y otras a puerta cerrada, incluyó también la intervención de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo tras habérsele arrebatado su identidad al nacer durante la dictadura argentina. La figura del expresidente uruguayo José Mujica, fallecido el año pasado, fue mencionada de forma recurrente en los discursos.

El foro nació en Bogotá en 2024 y celebró su segunda edición en Ciudad de México en 2025. Con la elección de Brasil como sede, el encuentro se traslada al mayor país de la región en el año posterior a sus elecciones presidenciales.