Detienen en Buenos Aires a un hombre que condujo un autobús robado y dijo que era su sueño

La maniobra quedó al descubierto cuando el autobús rozó a otro vehículo de la misma compañía

Un hombre fue detenido el domingo en el oeste del área metropolitana de Buenos Aires tras conducir durante varios kilómetros un autobús urbano que había tomado sin autorización en una terminal, siguiendo el recorrido habitual de la línea y recogiendo pasajeros en las paradas.

El episodio comenzó alrededor de las 6:30 en la terminal que la Empresa 216 tiene en Pontevedra, en el partido de Merlo. Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre subió a una unidad que se encontraba estacionada y la puso en marcha. Recorrió Pontevedra y el centro de Morón, dos distritos del conurbano bonaerense, cumpliendo el trayecto establecido y deteniéndose en las paradas para que subieran usuarios, que no advirtieron irregularidad alguna. Vestía una camisa con el logotipo de la empresa.

La maniobra quedó al descubierto cuando el autobús rozó a otro vehículo de la misma compañía. Su conductor alertó a sus compañeros y, al comprobarse que la unidad había salido de la terminal sin el chofer asignado, un delegado sindical presentó la denuncia por robo en la comisaría.

Un patrullero localizó el autobús en la zona sur de Morón. Un oficial de la comisaría cuarta de Gervasio Pavón se dirigió a una parada situada a pocos metros de la dependencia, extendió el brazo como si fuera un pasajero más y, cuando el vehículo se detuvo, subió, se identificó y le comunicó al conductor que quedaba detenido.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía número 2 de Morón, dirigida por el fiscal Fernando Capello, que ordenó someter al detenido a una evaluación psiquiátrica para determinar si es imputable. Al ser detenido, el hombre declaró: “Quería cumplir mi sueño de ser colectivero”, en referencia al oficio de conductor de autobús. Según el diario Perfil, los agentes le secuestraron un cuchillo. No se han reportado heridos.

El autobús sufrió daños en la carrocería a consecuencia del roce y quedó a disposición de la empresa para su reparación antes de volver a circular. El detenido no ha sido identificado públicamente y no existe condena en su contra.

Las líneas de autobuses urbanos, conocidas localmente como colectivos, constituyen el principal medio de transporte del conurbano bonaerense, un área metropolitana de alrededor de diez millones de habitantes que rodea a la capital argentina. El recorrido efectuado por el hombre se extendió por más de once kilómetros, según algunas coberturas locales.