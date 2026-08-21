Montevideo acoge un congreso progresista tras tres derrotas electorales consecutivas en la región

El encuentro se celebra en un momento adverso para esas fuerzas. Las tres últimas elecciones presidenciales de América Latina las ganaron candidatos conservadores. Foto: Sebastián Astorga

Más de un centenar de legisladores, expresidentes, ministros y dirigentes de quince países americanos se reúnen desde este viernes en el Palacio Legislativo de Montevideo en el tercer Congreso Panamericano, un foro parlamentario de fuerzas progresistas que se extenderá hasta el domingo. Los organizadores cifran la asistencia en más de 150 participantes.

El encuentro se celebra en un momento adverso para esas fuerzas. Las tres últimas elecciones presidenciales de América Latina las ganaron candidatos conservadores: José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia, los tres investidos este año. Uruguay y Brasil quedan como los principales gobiernos de centroizquierda en Sudamérica.

“No llegamos en una época de oro, sino en pleno reconocimiento de esas derrotas”, señaló el coordinador general del congreso, David Adler, economista, cofundador de la Internacional Progresista y exasesor del senador estadounidense Bernie Sanders. Explicó que parte de las sesiones se desarrollará a puerta cerrada “para conversar con franqueza de buenas prácticas y también de experimentos que no han logrado llegar a la población”.

Bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones”, el programa se organiza en cuatro ejes: paz, seguridad y multilateralismo; desarrollo sostenible e integración regional; soberanía digital e inteligencia artificial; y bienestar y cuidados. Los organizadores plantean también reequilibrar la relación entre el norte y el sur del continente. “Tenemos el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Estados Americanos, las dos con sede en Washington, lo que muestra una arquitectura en la que el norte habla y espera que el sur obedezca”, sostuvo Adler.

El congreso nació en 2024 en Bogotá por iniciativa del entonces presidente colombiano Gustavo Petro y celebró su segunda edición en Ciudad de México en 2025. Es el cierre de una semana de actividades en la capital uruguaya que incluyó un encuentro de mujeres políticas, un foro reservado de catorce partidos de once países y el relanzamiento de la revista Nueva Sociedad.

La delegación uruguaya estará encabezada por el presidente Yamandú Orsi, que inaugura el foro, junto con la vicepresidenta Carolina Cosse, la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Del exterior participan los expresidentes Ernesto Samper, de Colombia, y Gabriel Boric, de Chile; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el senador brasileño Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores; la dirigente mexicana Carolina Rangel, de Morena; y los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jesús García.

Adler destacó la elección de Uruguay como sede. “Tenemos mucho que aprender de la sociedad uruguaya, que tiene una memoria muy viva y supo profundizar sus raíces democráticas”, afirmó.