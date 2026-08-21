La fiscalía boliviana abre una segunda causa contra el consultor que asesoró a Milei y a Paz

Cerimedo cofundó el sitio La Derecha Diario y participó en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023

La Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, imputado esta semana en Santa Cruz por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras el ataque a tiros contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

Como parte de esa segunda causa, la fiscalía y la policía practicaron al menos cuatro allanamientos simultáneos en viviendas vinculadas al consultor en la sede de gobierno. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, informó de que se hallaron más de medio millón de bolivianos —unos 43.400 dólares—, además de sumas en dólares y euros aún sin cuantificar, documentación y un conjunto de equipos informáticos identificados de forma preliminar como una “mini granja de bots”. “Están saliendo los nombres de muchas personas que serán citadas a declarar”, señaló.

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche frente a un hotel de Santa Cruz. Sobrevivió y permanece internada. Según el informe médico difundido por su abogado, los proyectiles afectaron el hombro, el brazo y el tórax sin alcanzar órganos vitales; el húmero derecho requirió la colocación de una placa.

La audiencia de medidas cautelares que debía definir si Cerimedo queda en prisión preventiva se celebró este jueves en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, pero se suspendió por la ausencia de la comisión de fiscales y se reprogramó para el viernes. El consultor llegó bajo custodia policial, se cubrió el rostro ante la prensa y dijo entre lágrimas que quería ver a sus hijos. Por consejo de sus abogados se negó a declarar. Su defensa sostiene que el ataque fue simulado. No ha sido condenado por ninguno de los dos procesos.

El abogado de Beller, Jerjes Justiniano, afirmó que una pericia al teléfono del imputado reveló conversaciones en las que se planteaba eliminar a su clienta. La afirmación se apoya en un documento atribuido al Ministerio Público que circuló en medios locales y que la fiscalía no ha autenticado públicamente.

Beller sostiene además que conoció, por su relación con el consultor, una presunta trama de comisiones vinculada a contratos estatales de combustible y oro, en la que implica al entorno del presidente Rodrigo Paz. No ha presentado pruebas y el Gobierno se las ha reclamado.

Cerimedo cofundó el sitio La Derecha Diario y participó en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Trabajó para Jair Bolsonaro en la difusión de denuncias de fraude en 2022, causa por la que fue investigado en Brasil y luego eximido, y el año pasado colaboró con la campaña de Nasry Asfura en Honduras. El portavoz presidencial boliviano, José Luis Gálvez, lo describió como colaborador cercano de Paz durante la campaña de 2025, sin integrar la estructura del Estado.