La CEPAL recorta al 2,2 % su previsión para América Latina y el Caribe en 2026

De confirmarse las previsiones, la región completará cinco años consecutivos con un crecimiento promedio cercano al 2,3 %. La economía regional se expandió un 2,4 % en 2025 y un 2,3 % en 2024

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe rebajó este jueves al 2,2 % su proyección de crecimiento regional para 2026, una décima menos que la estimación difundida en diciembre. El organismo de Naciones Unidas prevé una recuperación parcial hasta el 2,5 % en 2027 y advierte de que el ritmo actual resulta insuficiente para elevar de forma sostenida el ingreso por habitante.

De confirmarse las previsiones, la región completará cinco años consecutivos con un crecimiento promedio cercano al 2,3 %. La economía regional se expandió un 2,4 % en 2025 y un 2,3 % en 2024. “Las proyecciones muestran que la región preservaría los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica, aunque con un menor dinamismo económico”, señaló el organismo, con sede en Santiago de Chile.

La revisión responde a un entorno externo más complejo del anticipado a finales del año pasado, con mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y presiones inflacionarias globales. Los datos se elaboraron con información disponible hasta el 30 de julio.

El comportamiento por subregiones es dispar. América del Sur crecería un 2,5 % tanto en 2026 como en 2027. El Caribe avanzaría un 5,6 % y un 7,9 %, respectivamente, impulsado casi por completo por Guyana, cuya expansión petrolera lleva su crecimiento al 16,2 % este año y al 19,7 % el próximo; sin ese país, las tasas caribeñas se reducirían al 1,1 % y al 2,2 %. América Central figura con un 1,6 % en 2026, aunque el registro está condicionado por la inclusión de Cuba y Haití en ese agrupamiento: excluidas ambas economías, la subregión crecería un 4,0 % este año y un 4,2 % el próximo.

Tras Guyana, encabezan las proyecciones Venezuela con un 6,5 %, Nicaragua con un 4,5 %, Panamá con un 4,4 %, Paraguay con un 4,3 %, y Guatemala y República Dominicana con un 4,0 %. En el tramo intermedio se ubican El Salvador, Costa Rica y Honduras, seguidos de Argentina con un 3,3 %, Perú con un 3,2 %, Colombia con un 2,6 %, Ecuador con un 2,4 % y Brasil con un 2,2 %. Cierran la tabla positiva Chile con un 1,6 %, Uruguay con un 1,5 %, México con un 1,3 % y Bolivia con un 0,5 %. Cuba registraría una contracción del 10,3 % este año y del 5,1 % en 2027, mientras Haití caería un 1,9 % y Jamaica un 1,2 %.

El informe atribuye el bajo dinamismo a restricciones estructurales: escasa inversión, débil crecimiento de la productividad, desaceleración del empleo formal y elevada informalidad. “Para superar la trampa de baja capacidad para crecer, necesitamos elevar la inversión y la productividad”, afirmó el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien planteó avanzar hacia una formalización productiva que amplíe la protección social y genere empleo formal de calidad.