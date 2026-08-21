Falklands: se presentan demoras en tratar el Plan de las Islas

Para MLA Dent las oficinas del gobierno han estado “increíblemente ocupadas con el tema hidrocarburos, programa de inversiones, además de las tareas regulares

El borrador del denominado Plan de las Islas, el cual cada nueva legislatura de las Islas Falkland debe elaborar y presentar ante el Consejo Ejecutivo, y que estaba previsto para este mes, se ha visto demorado según confirmó el legislador MLA Dean Dent.

El Plan de las Islas básicamente debe presentar los objetivos primordiales del nuevo gobierno, de infraestructura pública, su visión de la economía al igual que patrones referidos a temas tan sensibles en la actualidad como lo es el del medio ambiente. Cada legislatura nueva tiene la obligación de confeccionar su Plan de las Islas a instrumentar o tratar de alcanzar, en su mandato de cuatro años. En este caso el 11 de diciembre próximo pasado se eligió un nuevo Legislativo, el cual asumió sus responsabilidades el 15 de diciembre.

MLA Dent agregó que se esperaba que el primer borrador de dicho documento se eleve a una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo a cumplirse en pocas semanas, y admitió no estar al tanto de las razones por las cuales se pospuso el trámite.

De todos modos MLA Dent explicó en el semanario de las Islas, Penguin News, que las oficinas del gobierno han estado “increíblemente ocupadas con el tema hidrocarburos, los proyectos de inversiones capital, además de las tareas regulares que deben realizar, lo cual entiendo contribuyo a demorar en algo el Plan”

También admitió que algo de responsabilidad recaía sobre los miembros del Legislativo, ya que “posiblemente no hemos sido lo suficientemente claros en cuanto a que pretendemos ver en el Plan, algo que es evidente en algunas de las decisiones que ha tomado el Consejo Ejecutivo”.

Pero igualmente, “el hecho que no hemos publicado nuestro Plan de las Islas no quiere decir que no estemos trabajando hacia lo que pretendemos en el Plan”. Además, “una vez que nuestro Plan haya sido publicado podrán apreciar todo lo que hemos hecho, o comenzado a hacer, y está en línea con nuestro Plan de las Islas”.

El legislador también expuso que ciertamente habrán de recogerse elementos de anteriores Planes de las Islas, y a pesar que se entendió que los mismos eran “demasiado extensos” se esperaba que la visión de cuatro años de la actual Legislatura resulte más corta.

MLA Dent dijo que a su manera de ver, “esta Asamblea Legislativa realmente necesita montarse en una visión a largo plazo” del momento que las Falklands se acercan a una posición con posibles futuros desarrollos económicos y de ahí se hace necesario “pensar estratégicamente a largo plazo”

“No puedo ni me corresponde hablar sobre las decisiones del Consejo Ejecutivo, pero creo que dicho Consejo es posible haya estado adoptando decisiones fuera de una visión más amplia, lo cual podría llegar a ser en detrimento de las Islas Falkland”

Cuando se le preguntó entonces si no estaba enteramente contento con las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo, MLA Dent sostuvo, “no puedo decir que no estoy enteramente feliz pero creo que en oportunidades no existe un plan visible estratégico en las decisiones que se han estado tomando”.