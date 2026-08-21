Falklands realizará su Censo 2026: cuándo será

El mecanismo previsto para cumplir con el Censo indica que hogares y familias podrán completar el formulario del censo, ya sea por correo electrónico o en papel.

El domingo 18 de octubre, las Islas Falkland realizarán el Censo 2026 de hogares y familias. Se trata de una encuesta de hogares y familias, que se organiza cada cinco años, por ley, y brinda una foto-relevamiento de todos los residentes y hogares en las Islas Falkland.

Según el comunicado oficial las respuestas del Censo ayudarán al gobierno a tomar decisiones relativas a la planificación y financiamiento de los servicios públicos incluyendo, educación, salud, viviendas e infraestructura.

La participación en el Censo es requisito legal y todos los hogares deben cumplirlo. Están exceptuados el personal militar británico y familias, actualmente estacionados en las Falklands. Los visitantes presentes en las Islas la noche del Censo también deben ser incluidos en los formularios del Censo.

El mecanismo previsto para cumplir con el Censo indica que hogares y familias deben registrarse para saber cómo piensan completar el formulario del censo, ya sea correo electrónico o tradicionalmente en papel.

Aquellos hogares que optan por la vía electrónica, recibirán la información necesaria para acceder a eCensus. Aquellos hogares que elijan el formulario de papel recibirán un paquete por correo con los detalles.

Los pasos siguientes son registrarse e informar si su hogar piensa llenar el formulario por eCensus o por papel.

El periodo de registro comienza en setiembre. Mas información al respecto y como llenar los formularios serán provista en semanas próximas.

El Censo incluirá a residentes de Falklands quienes temporalmente están fuera de las Islas la noche del Censo.

Si el titular o alguno o todos los miembros de la familia están fuera de las Islas la noche del Censo, 18 de octubre, por favor ponerse en contacto a census2026 de forma de hacer los arreglos alternativos para asegurar que puedan participar.

El censo anterior en Falklands tuvo lugar el domingo 10 de octubre 2021. Fue el vigésimo quinto desde el primer relevamiento poblacional por parte del entonces Gobernador residente en 1842.

Los resultados de dicho Censo (con una población de 3.662) se publicaron en dos tandas, una primera con cifras preliminares en octubre del 2022 y una segunda con todos los detalles de la encuesta en el 2024. La pandemia retrasó la labor de analizar y hacer públicos los resultados del Censo.